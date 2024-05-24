После того как в социальных сетях разгорелся скандал из-за публикации фотографии Мадонны, на которой она написала, что посетила дом Фриды Кало в Мехико и примеряла ее наряды, музей художницы выступил с заявлением. В нем говорится, что поп-исполнительница не посещала их музей, передает Artnet.

В публикации, ставшей причиной скандала, Мадонна поделилась впечатлениями от посещения «семейного дома» ее «вечной музы» Фриды Кало в Мехико.

«Для меня это было магией — примерить на себя ее одежду и украшения, почитать ее записи и письма, увидеть фотографии, которых я раньше не видела», — написала певица.

На фотографиях Мадонна показала шаль, сетчатые перчатки, кольцо и ожерелье Кало. На одной из фотографий виден портрет художницы на ногте большого пальца поп-звезды.

Многие комментаторы восприняли слова о посещении дома Кало, как о посещении музея художницы, и возмутились тем, что иностранной поп-звезде разрешили воспользоваться вещами, принадлежащими Кало.

«Важно прояснить, что вопреки тому, что упоминалось в ряде СМИ, Мадонна, ввиду ограничений, которые на нее накладывает график, не смогла посетить La Casa Zaul во время ее недавнего визита в Мехико», — заявили в музее.

При этом там уточнили, что учреждение посетили члены семьи певицы и участники ее команды.

«Коллекция одежды и украшений Фриды, которую мы храним, находится под строгой охраной и не предоставляется в аренду для частного использования», — добавили в музее.

Представители певицы не ответили на запросы журналистов.