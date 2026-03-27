В Музее Виктории и Альберта открылась первая британская выставка Schiaparelli: Что нужно знать

28 марта в лондонском Музее Виктории и Альберта откроется выставка «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» — первая в Великобритании крупная экспозиция, посвященная Дому Schiaparelli и его основательнице Эльзе Скиапарелли. Экспозиция разместилась в зале Sainsbury Gallery и продлится до 8 ноября 2026 года.

Выставка охватывает период с 1920-х годов до наших дней и прослеживает эволюцию Дома Schiaparelli — от радикальных парижских истоков до современного возрождения под руководством креативного директора Дэниела Розберри. В экспозиции представлено более 400 объектов. Среди них — знаменитое платье «Скелет» 1938 года, созданное в соавторстве с Сальвадором Дали, платье «Слезы» и шляпа в форме перевернутой туфли. Работы Пабло Пикассо, Жана Кокто и Ман Рэя также вошли в экспозицию.

Отдельный раздел посвящен лондонскому салону Скиапарелли в Мейфэре, ее британским клиентам и роли в формировании трансатлантической культурной сети, охватывавшей театр и кино (среди ее клиенток были Мэй Уэст и Марлен Дитрих). Финальная глава выставки переносит зрителя в настоящее: под руководством Розберри сюрреалистическая ДНК дома возрождается в скульптурных кутюрных работах, которые носят Ариана Гранде и Дуа Липа.

Кто такая Эльза Скиапарелли

Эльза Скиапарелли родилась 10 сентября 1890 года в Риме в аристократической и интеллектуальной семье. В молодости изучала философию в Римском университете и писала стихи. В 1913 году она покинула Италию и отправилась в Лондон, где вышла замуж за теософа Вильгельма де Вендт де Керлора, с которым рассталась после рождения дочери и перебралась в Париж.

В 1922 году в Париже она познакомилась с Полем Пуаре — одним из отцов современной моды, который поддержал ее первые шаги в индустрии. Переломным стал 1927 год: Скиапарелли выпустила коллекцию трикотажа с сюрреалистическими узорами, а ее первый культовый предмет, свитер с ложным бантом, мгновенно стал сенсацией и попал на страницы Vogue.

К 1934 году Дом Schiaparelli занял целый отель Фонпертюи на Вандомской площади: пять этажей, 98 комнат и более 700 сотрудников. В том же году Скиапарелли стала первой женщиной-модельером, появившейся на обложке американского журнала Time.

Среди ее новаторских решений — первое вечернее платье с пиджаком, видимые молнии в кутюре, платье-запах и купальник со встроенным бюстгальтером. Цвет «Shocking pink» в 1937 году стал главной сенсацией модного мира.

От забвения до возрождения

После войны модный дом столкнулся с финансовыми трудностями. В 1954 году Скиапарелли закрыла дом и написала автобиографию Shocking Life. Она скончалась в 1973 году в возрасте 83 лет.

Бренд был выкуплен Диего Делла Валле, основателем Tod’s, и перезапущен в 2012 году. С 2019 года пост креативного директора занимает американский дизайнер Дэниел Розберри. Среди его работ — красное платье, в котором Ариана Гранде выступала на церемонии «Оскар» в 2025 году.