2 июля в Новой Третьяковке откроется фиджитал-выставка «Природа предмета. Современный дизайн и традиции». Она создана Государственной Третьяковской галереей, Московским музеем дизайна и проектом «Трын*Трава. Современный русский стиль».

На выставке свои работы в разных формах и жанрах — от панно до AR-объектов — представят 43 художника. Экспозиция построена как путь через девять разделов: «Начало времен», «Солнце как источник жизни», «Ткачество», «Народная смекалка в общении с миром», «Мифология», «Религии в искусстве», «Народный быт как источник вдохновения», «Передача знаний», «Сохраняя традиции».

В рамках выставки запланирована обширная образовательная программа по двум направлениям — традиционное и цифровое искусство. Она продлится до конца лета. Гости смогут посетить онлайн- и офлайн-лекции, паблик-токи, дискуссии, круглые столы с участием дизайнеров, художников, представителей российских производств, галеристов, коллекционеров и экспертов в области диджитал-арта.