В Новой Третьяковке открылась выставка «Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом»

17 июня в Новой Третьяковке прошло открытие выставки «Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом». Проект представили его авторы — режиссер Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов. На выставке представлены фотографии десяти российских монастырей, которые сопровождаются рассуждениями о феномене монастыря и его свойствах. Всего в экспозиции десять залов, каждый из которых посвящен одному из монастырей и одному из понятий: «Царство», «Праведность», «Аскеза», «Переход», «Политика», «Знание», «Рубеж», «Воинство», «Тайна» и «Подвиг». Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.