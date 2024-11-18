В Новом Иерусалиме откроется выставка Александра Лабаса «Невесомость»

29 ноября 2024 года в Музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви». Проект приурочен к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста.

В экспозицию войдут более 150 живописных и графических работ мастера из собраний 18 ведущих музеев России. Выставка расскажет о разных гранях творчества художника через его ключевые работы, созданные в 1920—1930-е годы. Три зала поэтически отмерят этапы этого пути: «Предчувствие, «Сотворение» и «Невесомость». Этот путь сопровождает выдержками из дневников и воспоминаний Александра Лабаса, где он рассуждает о собственных творческих задачах и их решении, которые нередко относятся к конкретным работам, представленным в экспозиции.

Экспозиция займет основные выставочные залы музея, которые преобразятся в тотальную инсталляцию на тему невесомости, хрупкости и сновидений. Атмосферу ирреальности и нематериальности, характерной для художественной манеры Александра Лабаса, дополнят абстрактная видеопроекция и сценографические элементы.

Куратором выставки «Невесомость» выступила искусствовед Ксения Новохатько, научным консультантом проекта — искусствовед, специалист в области русского искусства ХХ века Александр Балашов. Архитектурно-художественное решение выставки создали театральные художники, лауреаты многочисленных театральных премий Эмиль Капелюш, Юрий Сучков и Яна Глушанок.

«На выставке Александра Лабаса в Новом Иерусалиме будут показаны почти все основные произведения художника 1920-х — нач. 1930-х годов, самого яркого и впечатляющего периода его творчества, его ключевые шедевры. Искусство Лабаса особенно актуально сегодня, потому что рассказывает о том, как можно понимать настоящее сквозь призму размышлений о будущем. Это взгляд в будущее и проект строительства нового мира», — поделился Балашов.

В рамках выставки музей «Новый Иерусалим» представит музыкально-просветительский проект «Время, вперед!» — цикл лекций и концертов, вдохновленный не только сюжетами работ, но и философско-эстетическими взглядами Александра Лабаса. Апология движения, время и пространство, цвет и свет, урбанистика и машинерия, космическая фантастика и земная природа — таков неполный список тем «музыкального контрапункта». Цель проекта — раздвинуть временные границы и ощутить связь открытий Лабаса и его современников-композиторов с основными направлениями художественного авангарда XX века.