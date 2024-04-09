9 апреля в пространстве A-House в Москве в рамках архитектурного фестиваля открылась выставка «Архитектура 1.0». Экспозиция представляет собой коллективный проект современных архитекторов и дизайнеров, посвященный многогранности архитектуры как направления в искусстве и дизайне. Выставка поделена на несколько залов, каждый из которых посвящен разным взглядам на архитектуру: фотографии, светодизайну, ландшафтному проектированию и дизайну интерьеров. A-House также подготовил свой первый издательский проект — сборник A-Book, куда вошли, в частности, кураторские тексты. Выставка продлится до 14 апреля. Как она проходит, — в галерее RTVI.