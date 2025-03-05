5 марта издательство «Редакция Елены Шубиной» выпустило новый роман Гузель Яхиной «Эйзен». Электронная и аудиоверсия доступны на сервисе «Яндекс.Книги».

В центре сюжета романа-буффа — режиссер Сергей Эйзенштейн, личность которого автор старается раскрыть под разными углами: и как гения, и как бунтаря. Книга состоит из восьми глав — по числу придуманных, но не всегда воплощенных в жизнь кинолент.

Эйзенштейн изменил мировой кинематограф, его картины изучают в киношколах по всему миру, однако о его жизни говорят не так часто. Он привлекал многих женщин, его же не влекло ни к кому, он общался с Чарли Чаплином и снимал кино с Эптоном Синклером. Он путешествовал по США, работал над фильмом в Мексике, но все равно вернулся в СССР.

«К Истории имелась у него большая претензия. Та оказалась скупа: одарив Эйзена славой, не одарила средством эту славу удержать. Иначе говоря, утаила главную тайну — власти над зрителем. И он, художник с планетарным именем, по-прежнему рыщет в темноте и ощупью пробирается к заветному секрету. И более держаться за юбку обманщицы не намерен, а намерен перешагнуть через нее на следующую ступень. Беда только, что не знает, в какую сторону шагать», — пишет Яхина в своем романе.

В интервью «Кинопоиску» писательница рассказала, что интерес к фигуре Эйзенштейна пришел к ней еще в девяностые, когда она по ночам смотрела по телевизору «Ивана Грозного» и «Броненосец „Потемкин“». Во время учебы в Московской школе кино Яхина писала доклад о работе Эйзенштейна, а в юности хранила распечатки рисунков режиссера над своей кроватью. Тогда писательница и поняла, что хочет разгадать загадку Эйзенштейна, разобраться в том, каким же он был на самом деле.

«Я поставила себе задачу: соткать художественное полотно из всей доступной нынче реальности того времени (дат, цитат, цифр…) и авторских предположений о личности героя — без швов и максимально близко к фактам. Развернуть действие на границе fiction и non-fiction. Создать не научный труд, а художественный, но с предельно возможным уважением к правде», — пишет автор в послесловии к роману.