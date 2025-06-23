В России создадут первую экосистему микродрам. Проектом займется компания Scroll Studios в лице продюсеров Жана Просянова и Алексея Агеева. Об этом представители компании заявили в рамках деловой программы фестиваля сериалов «Пилот», прошедшего в Иваново.

Микродрамами называют короткие вертикальные сериалы с сезонами длительностью в несколько десятков эпизодов. Длительность одной серии может составлять до двух минут. Тренд уже распространился Китае: по данным Variety, в 2023 году объём рынка короткометражных сериалов превысил в Китае 5 миллиардов долларов. Производство микродрам считается недорогим: бюджет сериала может состалять от 40 до 70 тысяч долларов. Суть модели потребления заключается в том, что пользователь получает доступ к первым сериям бесплатно, а чтобы продолжить просмотр, он должен подключить подписку.

Российская Scroll Studios уже заключила сделку с холдингом «МТС Медиа» на 1,5 тысячи эпизодов, среди которых как оригинальные микродрамы, произведенные по заказу компании, так и лицензированные проекты из Китая и Турции. Однако сейчас мощности Scroll Studios позволяют выпускать до 100 сериалов в год «под ключ»: от разработки и маркетинга, до дистрибуции, локализации и партнерства с зарубежными студиями.