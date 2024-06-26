11 июля в российский прокат выходит боевик «На гребне волны. Возвращение». Кинокомпания «Кино.Арт.Про» опубликовала трейлер картины.

По сюжету серфер по имени Шон собирает друзей на берегу океана, чтобы почтить память отца, которого убили 30 лет назад. Друг впутывает Шона в опасное дело, из-за чего девушку главного героя похищают. Теперь ему придется пойти на риск и сделать все ради того, чтобы спасти любимую.

Режиссер картины — один из авторов сериала «Чисто английское убийство» Клив Флёри. Главные роли исполнили Джо Дэвидсон и Изабель Лукас («Трансформеры: месть падших»). Производством занималась американская студия Lionsgate, на счету которой такие голливудские хиты, как «Ла-Ла Ленд», «Послезавтра», «Голодные игры».