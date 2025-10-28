«Вествуд», «Украденный Караваджо» и феномен Пруста: куда сходить в Москве с 28 октября по 3 ноября

Выставка-размышление о творческом наследии на «Винзаводе», киноцикл о культовых дизайнерах на «Хлебозаводе», фестиваль арт-фильмов в «Зотов.Кино» и масштабная книжная ярмарка в «ГЭС-2». Куда сходить в Москве на неделе 27 октября по 2 ноября — рассказываем в материале RTVI.

«Выходя за рамки: Маржела, Вествуд, Ньютон»

Городское пространство «Хлебозавод» совместно с кинокомпанией «Пионер» представляет киноцикл «Выходя за рамки: Маржела, Вествуд, Ньютон». Серия показов документальных фильмов, посвящённых культовым дизайнерам и фотографам, пройдёт 28 октября и 4 ноября в Котельной Хлебозавода.

28 октября в рамках цикла «Выходя за рамки» покажут документальный фильм «Вествуд: панк, икона, активист» — историю легендарной Вивьен Вествуд. От учительницы до «королевы панка», от сотрудничества с Sex Pistols до экологического активизма — фильм раскрывает путь дизайнера, изменившего моду и культуру. Показ представит команда бренда ARNY PRAHT.

«Это было со мной»

Центр современного искусства «Винзавод» открывает новую выставку «Это было со мной» в рамках стратегического направления «НИИ Архив». Куратором проекта выступил Виктор Мизиано. Выставка пройдет с 1 ноября 2025 года по 12 января 2025 года в залах Цеха Белого и Цеха Красного.

Экспозиция объединит десять художников, чье творчество тесно связано с ЦСИ «Винзавод»: Дмитрия Гутова, Яна Гинзбурга, Ирину Корину, Владимира Логутова, Сергея Сапожникова, Евгения Гранильщикова, Александру Сухареву, Диму Филиппова, Ивана Новикова и Петра Белого. В рамках проекта художники представят ретроспективный взгляд на свои предыдущие работы и создадут новые произведения, вступив в диалог с собственным творческим наследием и архитектурным пространством «Винзавода».

Куратор Виктор Мизиано предложил авторам обратиться к ранее созданным произведениям, осмыслить влияние институции на их карьеру и творчество и с временной дистанции переосмыслить идеи и проекты прошлого. Среди новых работ — масштабная работа Дмитрия Гутова с фрагментом картины Караваджо, серия черно-белых фотографий Сергея Сапожникова, запечатлевших виды «Винзавода», аудиоинсталляция Димы Филиппова и проект Петра Белого «Пауза» с пилами, застывшими в пространстве.

The Art Film Festival

В Москве в киноцентре «Зотов.Кино» до 30 октября проходит восьмой фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival. Лейтмотивом программы в этом году станет тема национальной самобытности и связей между различными культурами.

28 октября покажут яркую танцевальную драму «Дело было в Нигерии» о молодых и пылких танцорах, преданных нонконформистскому искусству. Их путь — это столкновение с социальной несправедливостью, нехваткой денег и семейными драмами. Фильм участвовал в программе Open Doors 78-го кинофестиваля в Локарно. После показа — обсуждение с Дарьей Ванюковой, искусствоведом и специалистом по культуре Африки.

30 октября пройдет показ детектива «Украденный Караваджо» с напряженной атмосферой, разворачивающийся на фоне барочной архитектуры и средиземноморских пейзажей Мальты. Главный герой — священник Орфейc, помогающий полиции расследовать преступление в тот момент, когда его близкие особенно нуждаются в поддержке. В этот же день представят документальный фильм «Ча-ча-Чайнатаун» — историю 92-летней танцовщицы, звезды бурлеска и бывшей владелицы легендарного клуба «Forbidden City» в Сан-Франциско. Вместе с труппой она отправляется в тур по США, Кубе и Китаю, открывая путь к глубокому пониманию своей идентичности и китайско-американских культурных связей. Фильм — обладатель награды «Лучший фильм» и приза зрительских симпатий кинофестиваля MINT. Показ представит Оля Распорова, автор The Art Newspaper Russia и заместитель главного редактора «Инк».

Cube.Moscow

В московском арт-пространстве Cube.Moscow с 1 ноября 2025 года откроется масштабная выставочная программа, включающая 14 новых экспозиций современного искусства. Большинство проектов можно будет увидеть до 7 декабря 2025 года.

Центральным событием станет ретроспективная выставка Валерия Чтака «Это не все, но многое», организованная галереей Syntax под кураторством Эльвиры Тарноградской и Ирины Горловой. В экспозиции будет представлено около 70 произведений из собрания семьи художника, включая живопись, графику и объекты. Особый интерес представляет последняя работа Чтака, созданная за месяц до его смерти, а также ранние произведения на гофрокартоне и реконструкция его первой тотальной инсталляции «Слоизм» 2007 года.

Второй проект галереи Syntax — персональная выставка Петра Быстрова «От библиофилии — к эрготомании, и обратно». Художник представит работы в уникальной технике «скобогравюры» на дереве, используя скрепки, проволоку, гайки и другие промышленные материалы для создания портретов и мифологических сцен.

Помимо этого, в программу войдут выставки других галерей, включая 11.12 Gallery и фонд «Точка зрения», которые представят проекты российских и зарубежных художников в различных медиа — от живописи и скульптуры до цифрового искусства и инсталляций.

Книжный фестиваль «ГЭС-2»

С 1 по 3 ноября 2025 года в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве состоится первый книжный фестиваль, посвященный книге как поводу для диалога между различными сообществами. Тема фестиваля — «понимание» — отражает готовность принять точку зрения другого и расширить собственный взгляд на мир.

В программу фестиваля войдут чтения современной прозы и поэзии, дискуссии писателей и телеграм-блогеров, открытые заседания книжных клубов, лекции просветителей и презентации работ молодых иллюстраторов. В течение всех трех дней на Парковке «ГЭС-2» будет работать книжная ярмарка с участием более 100 издательств, где книги можно будет приобрести без наценки. Также запланирована деловая программа для профессионалов книжной индустрии.

Среди участников фестиваля — писатели Яна Вагнер, Алла Горбунова, Александра Маринина, Алексей Сальников, поэт Ольга Седакова, лингвист Максим Кронгауз, журналисты Ева Меркачёва и Юрий Сапрыкин, музыкант Олег Нестеров, актер Григорий Перель и другие известные представители культуры и искусства.

«Феномен Пруста»

С 29 октября по 29 декабря 2025 года в пространстве Press Concept пройдет групповая выставка «Феномен Пруста», организованная Geolina Art Gallery. Экспозиция посвящена исследованию связи между запахом, памятью и искусством.

Название проекта отсылает к знаменитому эпизоду из романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», где вкус печенья мадлен пробуждает в герое яркие воспоминания прошлого. Шесть художников — Анна Дерябова, Регина Рзаева, Дмитрий Закунов, Лейла Мурад, Кристина Павлова и Ксения Гранж — представят работы в различных медиа: живопись, графика, текстиль и керамика.

Особенностью выставки стало сочетание визуального искусства и парфюмерии: некоторые работы сопровождаются ароматами от Press Gurwitz Perfumerie, в то время как другие существуют исключительно в визуальной форме. Такой подход позволяет зрителю по-разному воспринимать произведения — через непосредственное чувственное восприятие, ассоциации и личный опыт.

«Светлая оттепель»

В Центре Вознесенского продолжается выставка «Светлая Оттепель» — второй сезон проекта «Центр исследований искусства Оттепели». Экспозиция посвящена осмыслению предтеч цифровой эры и исследованию того, как идеи авангарда начала XX века и художественные практики периода Оттепели предвосхитили современные технологии и цифровую среду.

Выставка представила работы выдающихся художников, инженеров и ученых Оттепели, таких как Вячеслав Колейчук, Булат Галеев, Владислав Стржеминский и Николай Штокозеров. Особое внимание уделено междисциплинарным экспериментам, световым приборам, светомузыкальным инструментам и архивным материалам, демонстрирующим синтез искусства, науки и технологии. Выставку сопровождает обширная публичная программа, включающая лекции, дискуссии и мастер-классы.