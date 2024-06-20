Воспоминания о детстве. В галерее «Тираж 1/1» открылась персональная выставка Тани Рауш

19 июня в галерее современного искусства и коллекционного дизайна «Тираж 1/1» (Tirage Unique) открылась первая в Москве персональная выставка петербургской художницы Тани Рауш «В моем детстве или прямо сейчас». В экспозицию вошло около 35 живописных работ, на которых художница изобразила детей. «Дети находятся ближе к границе времени, как бы на переднем крае столкновения с ним. Они появляются как пограничники, проводники бытия, которые сами даже не знают о себе, что они проводники, близкие и к смерти, и к рождению», — объясняет художница. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.

