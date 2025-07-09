Врачи-дерматологи призывают потребителей проявлять бдительность при выборе косметических средств, акцентируя внимание на потенциальной опасности ряда ингредиентов. Об этом сообщает издание «Секрет фирмы».

В статье, со ссылкой на пластического хирурга Оксану Решетняк, отмечается необходимость внимательного изучения состава косметических средств, в особенности тех, которые позиционируются как «лечебные». В перечень потенциально опасных ингредиентов включены: гидрохинон, кислоты (AHA, BHA, PHA), кортикостероиды, антибиотики, ретиноиды, фенол и формальдегид.

Подчеркивается, что длительное и некорректное использование указанных веществ может привести к нежелательным последствиям, таким как раздражение, гиперпигментация и повреждение кожного барьера.

В статье также обращается внимание на необходимость обязательного применения солнцезащитных средств (SPF) при использовании косметики с кислотами, ретиноидами и отбеливающими компонентами. Игнорирование SPF может способствовать развитию пигментации и фотостарению.

Издание «Секрет фирмы» рекомендует потребителям тщательно изучать состав приобретаемой продукции, избегать одновременного применения нескольких активных ингредиентов и отдавать предпочтение средствам, соответствующим стандартам безопасности Европейского Союза.

При выборе средств по уходу за кожей рекомендуется учитывать индивидуальные особенности. Врачи советуют консультироваться с дерматологом или косметологом, особенно при наличии чувствительной кожи, хронических заболеваний или после проведения косметологических процедур.