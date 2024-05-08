«Все судьбы в единую слиты». В Еврейском музее открылась выставка о Великой Отечественной войне

7 мая в Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне». Она посвящена жизни советских евреев в 1941-1945 годы. На выставке можно послушать аудиоверсии дневников военного времени и видеохронику, прочитать воспоминания военных корреспондентов, увидеть редкие работы знаменитого советского фотографа Евгения Халдея и снимки, найденные у пленных немецких солдат. Подробнее о выставке — в фотогалерее RTVI.