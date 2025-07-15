16 октября кинопрокатная компания «Вольга» совместно с К24 выпустит в российский прокат новый фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов». Опубликован первый тизер картины.



Фильм расскажет о последнем дне поэта Михаила Лермонтова, трагически погибшего на дуэли 15 июля 1841 года. Съемки картины проходили в Пятигорске в 2024 году. В картине снимались Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка и другие.

«То, что героем нового фильма Бакурадзе стал Лермонтов — не только неудивительно, но и закономерно. Это мужчина, одиночка, герой, чья судьба связана с Кавказом. И, наконец, это очень крупная фигура для русской культуры, которая Лермонтова потеряла очень рано — в 27 лет. Мне кажется, что эта встреча — Лермонтова и Бакурадзе — в каком-то смысле была неизбежна», — поделился продюсер Сергей Сельянов.