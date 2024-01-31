Стриминг Premier показал трейлер комедийного супергеройского сериала «Красный 5», снятого в духе «Отряда самоубийц». Премьера сериала, созданного кинокомпанией 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), состоится 22 февраля.

Главные герои сериала — спецагенты, которым нужно отыскать сбежавших из тюрьмы суперзлодеев со сверхспособностями. Задание поручили агенту Бекешеву (Денис Шведов) в отставке и его напарнику — хакеру по кличке Бабуля (Роман Курцын). Вместе им предстоит отыскать всех преступников и остановить зло.

Режиссер сериала — Евгений Шелякин («Про любовь. Только для взрослых», «Хэппи Энд»), сценаристы — Иван Баранов («Капельник»), Евгений Шелякин и Кирилл Ситников.

«Идея сериала „Красный-5“, привлекла меня масштабом творческой дерзости. Любители разных современных кино-жанров найдут в этом сериале что-то свое. Кастинг „Красного-5“ — это созвездие классных актеров разных поколений в весьма неожиданных образах. Сериал зрелищный. Мы приготовили много интересного. Начиная от красивых танцев, заканчивая не менее красивыми драками. Так что зритель, я уверен, приятно удивится, и не раз», — рассказал режиссер Евгений Шелякин.

В проекте, помимо Шведова и Курцына, снялись Гоша Куценко, Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Юлия Зимина, Александр Яцко, Леонид Тимцуник, Игорь Хрипунов, Леонид Бичевин и другие.