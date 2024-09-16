Выставки современных художников, инсталляция зеркальных объектов, музыкальная программа, выставка к 150-летию Мейерхольда, ремейк тайского хита, wellness-конференция, повторный прокат Каннского хита, фестиваль документального кино, выставка рунета, спецпоказы культовых картин. Куда пойти в Москве на неделе с 16 по 22 сентября, рассказываем в материале RTVI.

«Париж, Техас»

19 сентября 2024 года в российских кинотеатрах состоится выход обновленной версии фильма «Париж, Техас» режиссера Вима Вендерса. Ленту представят в обновлённой 4К-реставрации к 40-летию картины. Ее реставрация проходила под кураторством Вендерса, который следил за качеством и цветокоррекцией. Премьера обновленной версии состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года.

«Париж, Техас» — это история о поисках себя и своего места в мире, о любви, утрате и надежде на второй шанс. Главный герой, бесцельный бродяга Трэвис Хендерсон, после четырех лет скитаний по техасской пустыне возвращается в общество, чтобы найти жену и сына. Что же произошло с ним четыре года назад и почему он сбежал от своей же жизни остается тайной. В главных ролях снялись Гарри Дин Стэнтон («Чужой») и Настасья Кински («Внутренняя империя»).

18 сентября пройдет спецпоказ фильма в кинотеатре «Зотов.Кино», после которого состоится обсуждение с киножурналистом Найей Гусевой.

Eigengrau

В галерее ART&BRUT до 28 сентября проходит персональная выставка художника Николая Моргунова — Eigengrau («внутренний серый»).

Экспозиция включает в себя более 20 работ мастера смешанных техник. Посетители выставки смогут проследить, как одна работа дала начало следующей, или наоборот — как произошло возвращение и переосмысление предыдущей идеи. Выставку сопровождает музыка, написанная аудиохудожником Ярославом Вялых (Linja).

«Природа будущего»

До 17 ноября в центре современной культуры «Солодовня» проходит новая персональная выставка Аси Заславской «Природа будущего». Выставка посвящена размышлениям об избирательности памяти. Ася Заславская взяла за основу архив малоизвестного советского художника Геннадия Мишенева для собственного эмоционального исследования, создав свой первый персональный проект с героем и связанным с ним сюжетом. В экспозицию вошло более 20 новых работ художницы.

Beat Weekend

С 12 по 22 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Екатеринбурге и 22 других городах России проходит фестиваль документального кино Beat Weekend 2024. В программе — хиты московского Beat Film Festival, включая фильмы о Мишеле Гондри, Нике Кейве, Рюити Сакамото и другие.

«Охра»

До 16 октября в галерее pop/off/art проходит выставка представителей современной российской арт-сцены Вики Бегальской и Александра Вилкина под названием «Охра». Там будут представлены темперные картины, созданные художественного дуэтом за последние три года. В своих работах художники создают поэтический мир, наполненный образами и героями, которые часто изображены в движении и скитаниях.

«Сезон призрачного мира»

10 сентября Дом культуры «ГЭС-2» открыл музыкальную программу «Сезон призрачного мира», включающую восемь концертов. Программа названа в честь стихотворения лауреата Нобелевской премии по литературе Дерека Уолкотта. Кульминацией программы станет мировая премьера нового произведения одного из лидеров постсоветской музыкальной сцены Валерия Воронова, которое он написал по заказу Дома культуры «ГЭС-2». Концерты в рамках «Сезона призрачного мира» проходят с 10 сентября по 19 декабря 2024 года.

«От утопии к театру»

До 19 января 2025 года в центре «Зотов» проходит выставка «От утопии к театру». Организаторами мероприятия выступили центр «Зотов» и Бахрушинский музей. Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда — русского и советского театрального режиссера, актера и педагога. В экспозиции представлен «конструктивистский» период творчества знаменитого театрального реформатора XX века.

Посетители выставки смогут увидеть пять спектаклей Мейерхольда, созданных им в период с 1922 по 1924 год. Эти постановки демонстрируют новаторский подход мастера к актерской игре, оформлению сцены и взаимодействию со зрителями.

«Как взломать экзамен»

В российский прокат вышел приключенческий триллер о школьной жизни «Как взломать экзамен», снятый сценаристом сериалов «Как избежать наказания за убийство» и «Утреннее шоу». В центре сюжета история талантливой школьницы из небогатой семьи Лин Кан (Каллина Лян). Ее отец, роль которого исполняет звезда фильмов Marvel Бенедикт Вонг, мечтает подарить ей лучшую жизнь и устраивает ее в элитную школу. Рассмотрев в Лин талант, дирекция школы разрешает ей обучаться бесплатно.

Богатые одноклассники предлагают Лин сделку: она помогает им на экзаменах, а они ей за это платят. Только вот на финальном тесте списать не так просто, Лин нужно придумать план, как взломать систему экзамена, чтобы помочь одноклассникам.

«Ко-Лаб»

В пространстве Bounce 18 сентября пройдет конференция «Ко-Лаб», посвященная оздоровлению и управлению возрастом. В программе лекции врачей и экспертов по биохакингу и мастер-классы по борьбе с старением. Гости смогут узнать свой биологический возраст, пройти нагрузочное тестирование на беговой дорожке и экспресс-диагностику здоровья, получить электронный паспорт здоровья, протестировать систему мониторинга глюкозы и инновационные гаджеты, а также посетить комнату психологической разгрузки.

«Третье ухо»

17 сентября в Центре современного искусства AZ/ART состоится открытие выставки «Третье ухо». Она посвящена исследованию влияния музыки на жизнь современного человека и тому, как нематериальные звуки обретают материальные формы.

В экспозиции будут представлены работы таких художников, как Женя Шарвина, Андрей Рудьев, Игорь Макаревич, Владимир Немухин, Евгений Михнов-Войтенко, Виталий Пушницкий, Петр Швецов, Борис Казаков, Марина Алексеева, Сергей Деникин и других. Куратор выставки — Александр Дашевский.

«Небесные артефакты»

19 сентября в Доме культуры «ГЭС-2» пройдет открытие трех новых проектов: инсталляции российских художников Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте, выставки о Камчатке «Парадокс береговой линии» и выставочного проекта программы художественных резиденций «Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду», посвященного разнообразию телесного опыта.

Проект «Небесные артефакты» представляет собой я восемь кинетических зеркальных объектов, семь из которых были ранее размещались в разных точках мира — от Подмосковья до Катара. Произведения искусства разместят в самом масштабном пространстве «ГЭС-2» — на Проспекте. По словам создателей, выставка становится метафорой времени. «Время удивительным образом пронизывает все человеческое существование, наполненное бесконечной саморефлексией, и вместе с тем остается не понятной до конца эмпирической категорией», — считает Франциско Инфанте-Арана.

«Зотов.Кино»

22 сентября в Центре «Зотов» состоится показ фильма Кристофа Оноре «Мой Марчелло». Картина представляет трогательное признание Кьяры Мастроянни, исполнившей главную роль, своему отцу, легендарному актеру Марчелло Мастроянни. По сюжету Кьяра, уставшая от упреков режиссеров, решает полностью перевоплотиться в своего отца и попробовать жить его жизнью.

21 сентября в рамках киноклуба «Архитектура кино» пройдет обсуждение знаковой драмы «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева о поколении шестидесятников с архитекторами Юлей Каптур, Марией Важенич и Ирой Бугай.

«Дом в пространстве .ru: 30 лет Рунета»

С 18 сентября в московском бизнес-центре «Central City Tower» пройдет выставка, посвященная тридцатилетию российского сегмента интернета. Экспозиция разделена на три тематические зоны, где представлены работы современных художников. «Комната прошлого» приглашает посетителей погрузиться в атмосферу 90-х годов с работами Кирилла Манчунского, Турбена и Даниила Кудряшова, которые иллюстрируют первые шаги российского интернета в условиях ограниченного доступа и минимальных технологий.

«Комната настоящего» представляет цифровой мир сегодняшнего дня — быстрый, удобный и разнообразный. Полина Абина, Алексей Себякин и Альфия Шайхулова показывают, как интернет изменил нашу жизнь и стал неотъемлемой частью современной реальности. «Комната будущего» предлагает заглянуть в мир завтрашнего дня с работами Полины Абиной, Славы Нестерова, Романа Головко и Дарьи Арбузовой. Художники представляют возможные сценарии будущего развития интернета и его влияния на общество и культуру.