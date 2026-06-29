Компания X5, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», временно прекратила поставки продукции брендов Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder. Причиной стало неоправданное, по мнению ретейлера, завышение отпускных цен со стороны производителя — компании «Ферреро Руссия». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе X5.

В компании отметили, что предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары для покупателей. Заложенная в отпускные цены доходность производителя, по данным X5, кратно превышает рентабельность ретейлера.

«Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам. Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции „Ферреро Руссия“, что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразным», — заявили в пресс-службе компании.

В X5 также подчеркнули, что неоднократно предлагали конструктивные решения, однако партнер не проявил готовности к пересмотру условий. Ретейлер остается открытым к диалогу и готов возобновить закупки при условии приведения коммерческих условий к справедливому уровню.

Запасов продукции «Ферреро Руссия» в магазинах X5, по оценке компании, хватит чуть более чем на месяц. Сейчас ретейлер ведет переговоры с другими производителями кондитерских изделий — как российскими, так и из дружественных стран.