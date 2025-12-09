В ноябре издательство «Альпина.Pro» выпустило книгу «Лифт. Наверх с помощью людей, связей и уверенности» диджитал-продюсера Кирилла Диденок — руководство по карьерному росту и нетворкингу. Но среди советов по достижению целей в ней есть и важнейший антидот от саморазрушения — откровенные истории о цене успеха. RTVI публикует фрагмент главы от стендап-комика Зои Яровицыной об игнорировании «звоночков» и о том, какой шаг становится спасением.

О выгорании

Зоя Яровицына стендап-комик, ведущая, книголюб

Я садилась в такси, ехала в аэропорт, и меня накрывала паника: «Опять лететь, опять не спать, опять четыре концерта подряд. А потом приеду домой, пересоберу чемодан и снова улечу. Я не вижу мужа и своих котов. Не понимаю, зачем мы так много работали и купили квартиру, где я вообще не бываю. Для чего?» И так каждый раз, перед каждыми гастролями. Но я не останавливала такси, не сбегала из аэропорта. Я летела и работала. А потом морально и физически закончилась.

Деньги продолжали зазывать. Люди смотрели, слушали, ждали и хотели меня. А я месяц просто лежала и смотрела в стену.

Когда начались первые звоночки переутомления, я их просто игнорировала. Потом звоночки превратились в оглушающий колокол вроде тех панических ощущений перед аэропортом, но я брала себя в руки и катала концертный тур, хотя от последних выступлений ни секунды не испытывала удовольствия.

А потом поступил «сигнал для тупого», когда я уже не могла больше работать, что-то делать, с кем-то говорить. Я была на нуле и весь год постепенно выбиралась из этого состояния. Так что теперь могу рассказать, как оно там — с той стороны выгорания.

Раньше всегда думала, что начинать надо с головы: с мыш-ления, каких-то осознаний, решения внутренних конфликтов. Оказалось, это не так. Когда совсем плохо, начинать надо с физиологии. Выспаться. Вернуть или впервые в жизни попробовать нормальное питание. Начать гулять. Заняться спортом. Заняться информационной гигиеной. Просто встретиться с друзьями и на два-три часа погрузиться в общение, не вынимая телефон из сумки. Не дергаясь: «Там же что-то написали! Наверное, по работе! Если не отвечу прямо сейчас — будет поздно! Всё рухнет! Все проекты отдадут другим!» Я долго выводила свой мозг из этой тревоги и теперь спокойно говорю себе: «Да, порой я не на связи. И точка».

«Успешные люди на всех парах мчатся в ад»

Если у тебя адекватный руководитель, ты можешь рассчитывать на то, что однажды тебе скажут: «Стоп. Ты перерабатываешь, надо отдохнуть». Когда сам себе предприятие — и начальник, и подчинённый, — нет внешних стоп-сигналов. Сами мы не любим себя настолько, чтобы разрешить себе работать меньше. Нет этого в нашей культуре. И все мои коллеги из творческой, артистической среды разных возрастов и даже поколений едут на одних и тех же рельсах — прямиком в ад.

Это крутая способность — мобилизоваться, когда идёшь на достижение, надо кому-то что-то доказать, кем-то стать. Но потом, когда базовые потребности закрыты, цели достигнуты, уже не надо работать так много. А ты так разогнался, что не можешь остановиться. В этот момент нужно осознать: всё, цели достигнуты. Похвалить себя. А потом пересобраться по кубикам во всех сферах.

Сначала физически. У меня обычно так: два дня просто лежать, сериалы смотреть и ни с кем не разговаривать. На третий день выйти на прогулку. На четвёртый — сделать зарядку. На пятый — взять в руки телефон, возможно, позвонить друзьям, с кем-то пообщаться.

После физического восстановления наступает момент приоритизации. Выписать все свои задачи, цели, обязательства и расставить приоритеты — насколько мне это важно? Для чего мне это — не год назад, а прямо сейчас, в текущей точке?

Дальше — подумать, каковы мои дальнейшие потребности. Что я хочу отдать, что полезного сделать, что приносит мне кайф без оглядки на коммерческий результат? И исходя из этого вычистить из своей жизни то, что больше не имеет смысла, в том числе и отжившие представления о себе.

Я привыкла воспринимать себя как машину. Мне даже приятно было, когда меня так называли. Да, я такая! Могу за ночь написать монолог. За то время, пока другие пишут по одному, я сдам сразу три. Машина! А потом, когда меня накрыло, я посмотрела на себя со стороны… Нет. Я не машина, я человек. Я так больше не могу и не хочу.

Это сложно — признаться себе, что нужна помощь, отдых, терапия. Но иначе из этого поезда в ад не выпрыгнуть.

«Спасительный шаг в неизвестное»

Иногда в выгорание и апатию может загонять не усталость, а предсказуемость. А она неизбежно возникает, даже если не в офисе сидишь, а занимаешься творчеством. Уже знаешь, какие циклы проходить, что ждёт на каждом шаге.

Человек так устроен, что скучает от этого. Чтобы снова испытывать радость, в какой-то момент нужно вместо благополучного будущего выбирать неизвестность.

Вообще, я верю, что в жизни есть только два пути: развитие и деградация, без серединной позиции. Если не получаешь новые вызовы и стимулы меняться, то начинаешь искать новизну в другом: девиациях, зависимостях, само-разрушительных привычках или депрессии.

Я хочу, чтобы у меня так было? Нет. Тогда нужно стараться и искать, в чём я могу стать лучше, чем вчера. Каждый день! Не факт, что это будет получаться, но намерение должно быть именно такое: стать лучшей женой, дочерью, начальником, сотрудником, профессионалом, просто человеком. Когда прилагаешь старания в чем-то новом — чувствуешь силу, и апатия отступает.

Уже по ту сторону выгорания и переосмысления понятия личной силы я поняла, что главный секрет — дать себе движение. Это можно сделать физически, через восстановление и спорт. А можно энергетически, через шаг в неизвестность, помощь другим и обмен энергиями.

В самые тяжёлые периоды, когда себя было особенно жаль, я думала: «Не можешь помочь себе — помоги кому-то другому», и это оказывался единственно верный путь самопомощи. Благотворительность и волонтёрство позволяют переключиться с жалости к себе. Становится очевидно, что по сравнению со многими миллионами существ на земле у меня всё хорошо! У меня тысячи поводов быть благодарной, и в первую очередь за то, что у меня есть возможность помогать.

«Благотворительность — это новый секс»

Помогать кому-то — всё равно что разбрасывать семена: непонятно, когда они дадут всходы и спасут тебя самого. Вот, например, я помогала волонтёрам с тяжелораненой собакой и потом получила сообщение, что собачка восстановилась, нашла новый дом и живёт счастливо. Что я чувствую в подобные моменты? Если я в порядке, то мне приятно услышать благодарность и увидеть, что мои усилия не пропали впустую. А если я на дне, это сообщение может стать ниточкой, которая вытянет наверх. Разгадав эту магию, я стала сохранять особенно трогательные сообщения в отдельный альбом в телефоне. Будет плохо — достану и пересмотрю. Возможно, увижу новые выходы из тупиковой ситуации и снова прочувствую тот обмен энергиями, который выведет меня из внутренней пустыни.