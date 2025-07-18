Визуальный стиль 13-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow будет основан на идее временной фиксации — отсылая к репетиционной и монтажной природе экспозиционного пространства. Концепция разработана omsky studio и вдохновлена работами арт-группы «Промвыза», победителя программы «Художник года» 2025.

Как отметил генеральный директор Cosmoscow Николай Корьков, фирменный стиль ярмарки ежегодно создается на основе произведений лауреата программы, поддерживая художников и задавая настроение события. «Ярмарка — это масштабное событие, требующее долгой подготовки. Процесс никогда не останавливается, он изменчив и требует гибкости. Именно в этом кроется залог успеха, что так грамотно подчеркивает айдентика текущего выпуска», — пояснил он.

«Промвыза» в своих работах исследует перформанс как нечто мимолетное. Фирменный стиль отражает эту идею, визуализируя ярмарку как непрерывный процесс. «Мы не показываем готовое, мы фиксируем то, что осталось, прежде чем оно исчезнет», — передает посыл айдентики.

Ключевой мотив — ветер, часто возникающий в работах «Промвызs». Художники работают с темой нестабильности, где сама природа становится искусством, а автор лишь обозначает границы.

«Мы безумно любим работать руками — создавать айдентику, в которой чувствуется рукотворность, тепло и живое присутствие. Для нас процесс — это всегда не только про дизайн, но и про ощущение, которое остается у людей. Мы очень благодарны Cosmoscow за возможность реализовать именно такой подход и вместе прийти к результату, которым мы действительно гордимся», — поделились в omsky studio.

В 2024 году стиль Cosmoscow был вдохновлен графикой Александры Гарт, а в 2023-м — работой Артема Филатова «Все исчезнет». В 2022 году оформление включало элементы прошлогодних афиш, отдавая дань творчеству Валерия Чтака.

13-я ярмарка Cosmoscow пройдет с 11 по 14 сентября 2025 года в «Тимирязев Центре». Превью для коллекционеров и арт-сообщества состоится 11 сентября.