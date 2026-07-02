Актриса Милли Олкок, исполнившая главную роль в фильме «Супергёрл», дала интервью Variety, в котором рассказала о подготовке к роли, травле в соцсетях и своем отношении к супергеройскому кино. Картина, вышедшая в мировой прокат 26 июня, стартовала с кассовыми сборами в 38 миллионов долларов в США при прогнозируемых 50 миллионах, что поставило проект на грань провала. При бюджете в 170 миллионов долларов точка безубыточности оценивается в 300 миллионов.

Олкок призналась, что при подготовке к роли не смотрела другие фильмы о супергероинях, включая «Чудо-женщину» и «Капитана Марвел». «Это, наверное, не очень хорошо. Мне стоило просто соврать!» — с иронией заметила актриса. В интервью она объяснила, что свежий взгляд помог ей не повторять клише и найти собственное прочтение Кары Зор-Эл, которая в этой версии — панк-рок-супергероиня, пережившая гибель родной планеты Криптон.

Создатели фильма — режиссер Крэйг Гиллеспи, сценаристка Ана Ногейра и глава DC Studios Питер Сафран — в один голос хвалят игру Олкок. По словам Сафрана, ее актерская работа вызвала слезы на пробах, а Ногейра сравнила актрису с кошкой: «Просто хочется поставить на нее камеру и смотреть, как она проживает свой день, потому что она не притворяется».

Однако еще до выхода фильма Олкок столкнулась с волной мизогинных комментариев: некоторые фанаты сочли, что она «недостаточно сексуальна» для роли. Актриса заявила Vanity Fair: «Это заставило меня осознать, что само присутствие женщины в этой среде [в комиксах — прим. ред.] вызывает вопросы. Женские тела уже считаются достоянием общественности». После этого высказывания хейта стало еще больше. В DC Studios были удивлены масштабом негативной реакции, полагая, что «поп-культура уже переросла подобные кампании».

Критики в основном похвалили игру Олкок, но разгромили сценарий Аны Ногейры, назвав его поверхностным и сумбурным. На Rotten Tomatoes у фильма 56% свежести, на Metacritic — 49 баллов из 100. Зрители также отмечают, что фильм лишен визуальной эстетики комикса «Женщина завтрашнего дня», который был взят за основу, а главная героиня — властная, дерзкая и злоупотребляющая алкоголем — не вызывает сочувствия. Многие комментаторы считают, что студия ошибочно списывает провал на мизогинию, игнорируя реальные проблемы картины.

Несмотря на это, Олкок остается востребованной актрисой. Она уже снялась в инди-фильме «Thumb» с Софией Вергарой и Кейт Маккиннон, а также в хорроре Такаси Миике с Charli XCX. Актриса также вернется к роли Кары Зор-Эл в фильме Джеймса Ганна «Супермен: Человек завтрашнего дня».