В России билеты в театры подорожали в нынешнем сезоне в среднем на 10%, в Москве — на 15%, сообщили KP.RU в сервисе Ticketland. Разброс цен в столице при этом огромен — от 500 рублей за дальние места до 60 тыс. рублей за партер в МХТ имени Чехова со звездами первой величины. Экономист Денис Ракша заявил в комментарии изданию, что это «абсолютно законно».

Он рассказал, что театры оправданно пытаются заработать как можно больше на продаже билетов, потому что именно эти доходы позволяют повышать зарплаты артистам и сотрудникам, приглашать звезд и в целом обеспечивать относительную независимость театра.

Бюджеты театров складываются из федеральных и региональных субсидий, однако эти средства, как правило, жестко фиксированы и не предусматривают дополнительных расходов, пояснил экономист.

По его словам, с советских времен мало что изменилось в самом принципе доступа к дефицитным билетам, когда на спектакли в ведущих театрах можно было, условно говоря, попасть «по блату». Сегодня театралам, у которых нет нужных знакомств, приходится участвовать в ценовой конкуренции, добавил Ракша.

К примеру, во многих театрах теперь действует так называемое динамическое ценообразование, как с билетами на самолет или поезд: чем меньше остается свободных мест, тем дороже могут стоить билеты.

Нередко в день старта онлайн-продаж цены взлетают буквально на глазах. Театралы жалуются, что в первые минуты при попытке купить билет по приемлемой цене система «зависает», бронирование не удается, а когда все снова «размораживается», билеты в ту же часть зала уже стоят существенно дороже.

Представители театров, с которыми поговорил KP.RU, уверяют, что это не попытка искусственно подогреть ажиотаж. По их словам, система просто не выдерживает резкого наплыва пользователей.

«Что касается динамического ценообразования, то, я думаю, театры прибегают к нему потому, что не хотят, чтобы их прямо сходу, с порога ругали за то, что они ставят какие-то зубодробительные цены», — сказал Денис Ракша.

Практику повышения цен в зависимости от спроса он назвал абсолютно законной и рыночной.