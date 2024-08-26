Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не стоит политизировать, сказал Инфо24 адвокат в сфере международного права, член адвокатской палаты Парижа Дмитрий Литвинский.

По его словам, также нет оснований предполагать причастность президента Франции Эмманюэля Макрона к задержанию предпринимателя. «Я бы не стал умножать сущности. Скажем так, информации у нас нет, и гадать из-за чего было открыто уголовное дело, не имея к нему доступа, — это достаточно затруднительно», — пояснил адвокат.

Литвинский предположил, что Дурова могли задержать, поскольку одно из управлений МВД Франции проводило свое расследование.

«Вполне возможно, они могли зацепить вот этого человека и поставить его в розыск. Я бы не политизировал дело Дурова, по крайней мере на сегодняшней стадии и не имея информации», — считает адвокат.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете в сопровождении телохранителя и неназванной женщины. По данным французских СМИ, предпринимателя подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что он не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации контента в Telegram.

Накануне газета La Provence писала, что судья парижского суда продлила содержание Дурова под стражей на 48 часов. По истечении 96 часов судья должен принять решение о судьбе задержанного: предъявить обвинение, либо выпустить на свободу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не знают, в чем конкретно обвиняется Дуров».