Тем, кто снимал атаку Вооруженных сил Украины на Феодосию, грозит до 20 лет тюрьмы по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), пояснил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, ответственность может наступить, если будет доказано, что опубликованные фото- и видеоматериалы нанесли ущерб России.

«Деяние может подпадать под действие ст.275 УК РФ («Госизмена»), наказание включает в себя лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Если снимающие обстрел размещением видеоматериалов в интернете помогли стороне противника зафиксировать и доказать нанесенный России ущерб, то выводы должно сделать следствие, и они могут быть весьма неутешительными», — отметил юрист.

Утром во вторник, 26 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии на юго-востоке полуострова произошла «вражеская атака», территорию порта оцепили. «Известия» писали, что также пострадало здание железнодорожного вокзала.

Позже в Минобороны сообщили, что во время атаки повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск». По словам Аксенова, в результате атаки погиб один человек, двое ранены.

Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, установлены все, кто опубликовал видео с кадрами ударов по Феодосии. По его словам, атаки на Крым — точно не повод «скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть».

«Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль», — пояснил Крючков. Он также напомнил, что за подобные ролики возможно уголовное наказание.