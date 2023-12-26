Все выложившие видео ударов по Феодосии уже установлены, проводится работа специальных служб. Об этом в телеграм-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль», — написал он.

Крючков подчеркнул, что все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб. Он также напомни, что за подобные ролики возможно уголовное наказание.

«Благодарю коллег-журналистов, которые этой ночью удержались от кровавого хайпа и дождались официальных сообщений», — добавил советник главы региона.

Утром во вторник, 26 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии на юго-востоке полуострова произошла «вражеская атака», территорию порта оцепили. Позже в Минобороны заявили, что в результате удара был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск».

По словам Аксенова, в результате атаки погиб один человек, двое ранены. Он также отметил, что повреждения получили шесть зданий — в основном, выбиты окна. «Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — сказал глава республики.