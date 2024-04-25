Осужденной по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери активистов-правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, необходима госпитализация. Об этом адвокат женщины Александр Савин сообщил в беседе с правозащитной организацией «Команда против пыток»*.

Савин пояснил, что речь идет о плановой госпитализации, необходимой из-за болей, которые Мусаева «испытывает с марта».

«Я занимаюсь уже месяц темой лечения, необходимого обследования и госпитализации. После обращения к главе УФСИН РФ по Чеченской Республике наметился очевидный прогресс», — отметил он.

В разговоре с РБК правозащитник уточнил, что «острое состояние» женщины связано с болями в правой ноге. Однако, по его словам, вопрос о госпитализации еще не решен — сейчас Мусаева находится в колонии.

«На данный момент у меня нет подтверждения от органов УФСИН по ЧР о госпитализации Мусаевой З.А., а именно они занимаются этим вопросом», — сказал адвокат.

Днем ранее, 25 апреля, о госпитализации Мусаевой сообщил ее сын Абубакар Янгулбаев. Со ссылкой на неназванные источники он отметил, что состояние женщины резко ухудшилось и она «не может передвигаться даже на костылях».

«Хватит мучать пожилую женщину с хроническими заболеваниями. Тем более она вас никогда не трогала и видеть даже не желала!» — написал правозащитник в своем телеграм-канале.

Он добавил, что «готов на равный обмен с мамой, пока она там не умерла».

В начале апреля Савин заявил, что опасения за здоровье Мусаевой «с каждым днем становятся все серьезнее». Женщина рассказала правозащитнику, что из-за постоянных болей в ноге некоторое время не могла спать. По словам адвоката, врачи вновь увеличили ей дозу инсулина. Помимо этого, Савин утверждал, что у Мусаевой ухудшилось зрение — ей диагностировали катаракту.

«Сейчас мы располагаем промежуточным протоколом заключения комиссии, в котором изложены диагнозы Заремы. Но комиссия приняла решение продлить срок постановки окончательных диагнозов. Мы ожидаем окончательного решения о возможности освобождения по состоянию здоровья до конца апреля», — цитирует Савина «Команда против пыток»*.

Дело Заремы Мусаевой

Правозащитники утверждали, что страдающую диабетом Зарему Мусаева в январе 2022 года насильно увезли из Нижнего Новгорода в Чечню вооруженные люди, представившиеся сотрудниками чеченского МВД. Ее доставили в республику на допрос и задержали на 15 суток за «оскорбление и нападение на полицейского». Пока женщина находилась в спецприемнике, против нее завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, после чего арестовали.

По версии следствия, 21 января 2022 года женщина, находясь рядом с дежурной частью, «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность».

В материалах дела также говорилось, что Мусаева напала на участкового и расцарапала ему лицо, после того как тот сообщил ей, что вынужден составить административный протокол о хулиганстве. Главы Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что женщина якобы «чуть не лишила [сотрудника полиции] глаза».

Летом 2023, во время своего последнего слова, Мусаева сказала, что никаких преступлений не совершала. Через несколько недель ее приговорили к 5,5 года лишения свободы, признав виновной в мошенничестве и применении насилия в отношении сотрудника МВД. Ее сын Абубакар Янгулбаев назвал приговор смертельным из-за состояния здоровья матери.

В декабре защита Мусаевой подала ходатайство в Шалинский городской суд об ее освобождении из-под стражи в связи с состоянием здоровья: у нее диабет второго типа. Адвокат и члены семьи утверждают, что состояние здоровья женщины ухудшилось за время пребывания в СИЗО. Прошение об УДО было отклонено, но в конце февраля 2024 года Верховный суд Чечни направил его на пересмотр.

В марте 2024 года суд смягчил приговор Зареме Мусаевой. По словам адвоката Александра Савина, после смягчения приговора ей «фактически, на данный момент, осталось отбывать в районе года».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов