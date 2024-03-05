Судебная коллегия по уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске смягчила приговор Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери активистов-правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Срок лишения свободы ей сократили на три месяца, уточняется на сайте судебной инстанции.

«Судебная коллегия определила приговор суда в отношении Мусаевой изменить, исключить из приговора указания об учете отягчающих наказание обстоятельств», — цитирует судью «Коммерсантъ». Подсудимая участвовала в заседании по видеосвязи, находясь в СИЗО Грозного. Из-за проблем со здоровьем суд разрешил ей сидеть.

Летом 2023 года Мусаеву приговорили к 5,5 года лишения свободы, признав виновной в мошенничестве и применении насилия в отношении сотрудника МВД. Ее сын Абубакар Янгулбаев назвал приговор смертельным из-за состояния здоровья матери.

Впоследствии приговор был смягчен, и срок сократили на полгода. Кроме того, по итогам апелляции женщину перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.

Теперь Пятый кассационный суд сократил срок лишения свободы для Мусаевой еще на три месяца — до четырех лет и девяти месяцев. По словам адвоката Александра Савина, после смягчения приговора ей «фактически, на данный момент, осталось отбывать в районе года».

Защитник Мусаевой в беседе с РБК выразил уверенность в том, что дело в отношении его подзащитной следует прекратить, а ее саму — освободить. Супруг женщины убежден, что ее уголовное преследование было начато в связи с правозащитной деятельностью их сыновей: на них заведены дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией.

Чеченские власти считают семью экс-судьи пособниками террористов и подозревают в причастности к ведению сепаратистского телеграм-канала с критикой руководства республики. В ноябре 2022 года Росфинмониторинг включил сыновей Мусаевой в реестр террористов и экстремистов. На фоне угрозы уголовного преследования Сайди Янгулбаев с детьми уехал из России. В начале 2023 года Абубакар Янгулбаев предлагал властям Чечни обменять себя на мать, но его предложение осталось без ответа.

В конце 2023 года Шалинский суд Чечни рассматривал ходатайство защиты об освобождении Мусаевой в связи с состоянием здоровья: у нее диабет второго типа. Адвокат и члены семьи утверждают, что состояние здоровья женщины ухудшилось за время пребывания в СИЗО. Прошение об УДО было отклонено, но в конце февраля 2024 года Верховный суд Чечни направил его на пересмотр.

Как утверждали правозащитники, в январе 2022 года Мусаеву насильно увезли из Нижнего Новгорода в Чечню вооруженные люди, представившиеся сотрудниками чеченского МВД. Ее доставили в республику на допрос и задержали на 15 суток за «оскорбление и нападение на полицейского». Пока Мусаева находилась в спецприемнике, на нее завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, после чего арестовали.

По версии следствия, 21 января 2022 года Мусаева «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность» рядом с дежурной частью, а когда участковый начал составлять административный протокол о хулиганстве, якобы напала на него и расцарапала лицо. Главы Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что женщина «чуть не лишила [полицейского] глаза».