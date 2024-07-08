Адвоката оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* не пустили к нему в тюремную больницу третий раз подряд, рассказала супруга заключенного Евгения на своей странице в Facebook**.

«Сегодня адвокату моего мужа снова отказали в доступе в тюремную больницу, в которую в прошлый четверг перевели Владимира без объяснений», — поделилась она.

4 июля вечером Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской колонии строгого режима №6 в областную больницу ФСИН №11. Что стало причиной госпитализации, защите и родственникам не сказали, отметила супруга журналиста.

Адвокаты узнали об отправке Кара-Мурзы* в больницу только во второй половине дня в четверг, рассказала Евгения. Причем в самом медучреждении до конца рабочего дня не подтверждали его поступление, поэтому попросили защитников подойти на следующий день.

В пятницу адвокатов тоже не пустили к подзащитному: сначала сотрудники больницы говорили, что Кара-Мурзу* еще не оформили, затем — что его обследуют и что надо пропустить вперед адвоката другого заключенного. Защитники прождали до конца рабочего дня, но так и не смогли попасть к журналисту и узнать о его состоянии.

Супруга Кара-Мурзы* рассказала, что ее муж страдает от полинейропатии, которая развилась в результате двух отравлений. Она отметила, что этот диагноз входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Дело Кара-Мурзы*

Владимира Кара-Мурзу* арестовали весной 2022 года. Его обвинили в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, штрафу в 400 тыс. руб. с семилетним запретом на журналистскую деятельность и полугодовым ограничением свободы после освобождения.

Кара-Мурза* вину не признал. Он и его адвокаты заявляли, что уголовное преследование было политически мотивировано.

19 июня 2024 года стало известно, что Кара-Мурзу* на полгода перевели в помещение камерного типа (ПКТ). Адвокат политика Вадим Прохоров* утверждал, что для тяжело больного оппозиционера такие условия содержания «являются пыточными и несут реальный риск для здоровья и жизни». Защита намеревалась оспаривать этот перевод.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов

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