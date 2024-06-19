Оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу*, который отбывает 25-летний срок заключения в ИК-6 строгого режима в Омске, на полгода перевели в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом в соцсетях сообщил его бывший адвокат Вадим Прохоров. Накануне, 18 июня, оппозиционера Илью Яшина*, отбывающего наказание в колонии Смоленской области, тоже перевели в ПКТ.

По словам Прохорова, решение о переводе Кара-Мурзы* в ПКТ приняла администрация исправительной колонии №6 из-за того, что заключенный «в течение нескольких секунд держал руки не за спиной — когда подошел к месту, куда по внутренним правилам было необходимо положить шапку». Адвокат назвал решение о переводе «формальным поводом» для дополнительного наказания.

Адвокат также пояснил, что в помещении камерного типа соблюдается еще более строгий режим, чем в остальной части колонии. По его словам, «это тюрьма внутри тюрьмы» и то же, что ШИЗО, «но на пролонгированной основе».

«Очевидно, что особенно для Владимира Кара-Мурзы*, получившего тяжелейшее заболевание в результате двух покушений ФСБ-шников на его жизнь, данные условия отбывания наказания являются пыточными и несут реальный риск для здоровья и жизни», — отметил Прохоров.

Он добавил, что адвокаты заключенного будут оспаривать решение о переводе.

Также в этот день Советский районный суд Омска оштрафовал Кара-Мурзу* на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента при публикации постов. Согласно материалам суда, политик, находясь в заключении, в марте и апреле разместил в своем в телеграм-канале несколько постов без добавления соответствующей маркировки.

Дело Кара-Мурзы*

Владимира Кара-Мурзу* арестовали весной 2022 года. Сначала против него возбудили дело о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а затем — об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ) и о госизмене (ст. 275 УК РФ).

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима, штрафу в 400 тыс.руб. с запретом на журналистскую деятельность на срок 7 лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из колонии.

Адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров* говорил, что поводом для возбуждения дела о госизмене стали публичные выступления политика на Западе. «Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика», — заявлял защитник.

Кара-Мурза* не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

Адвокаты Кара-Мурзы* также говорили, что у арестованного политика за время нахождения в изоляторе ухудшилось здоровье. По их словам, у него развилась полинейропатия — проблемы с сосудами ног.

В апреле 2022 года Минюст признал Кара-Мурзу* иностранным агентом.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов