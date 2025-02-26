Осужденный на 7,5 года по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии. Заявление поступило в Алексеевский районный суд Белгородской области, он рассмотрит иск артиста 24 марта в 10:00, следует из судебной картотеки.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко в беседе с NEWS.ru не стал опровергать информацию о том, что актер инициировал процесс, связанный с УДО. Он отметил, что если в суде так сказали, «значит, это так».

В разговоре с РБК юрист подтвердил информацию о том, что Ефремов подал прошение об условно-досрочном освобождении. Падалко добавил, что «рассчитывает на справедливое решение суда».

Телеграм-канал Shot 20 февраля писал, что Ефремов подал ходатайство об УДО в «секретном формате». По данным канала, в документе указано, что у актера есть проблемы со здоровьем, он неоднократно раскаивался, ходил в храм на территории колонии и выполнял план по пошиву формы для заключенных, а также помогает с художественной самодеятельностью и прививает другим осужденным любовь к искусству.

Тогда адвокат Ефремова в разговоре с изданием «Подъем» удивился сообщениям о «секретном формате» ходатайства об УДО актера, но не стал раскрывать подавалось или нет такое прошение.

«Сразу скажу, что я не знаю, что такое “секретный формат”. Такого закона не предусмотрено. А во-вторых, я сейчас нахожусь в командировке в Воронеже по другому делу, в суде, поэтому физически я не мог это сделать. Давайте я не буду комментировать пока [подавалось ли ходатайство до командировки], не хочу, чтобы вокруг этого дела опять был этот шум», — говорил юрист.

При этом 24 февраля Shot сообщил, что УДО Ефремова якобы оказалось под угрозой из-за найденного у него мобильного телефона с выходом в интернет. Падалко назвал эту информацию “очередным фейком”.

Авария с участием Михаила Ефремова произошло в Москве летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого затем скончался в больнице от полученных травм. В момент ДТП Ефремов был пьян.

Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил его к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии. В 2023 году актер подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, но потом отозвал его.