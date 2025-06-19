2-й Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, признав его виновным в госизмене, участии в террористической организации, покушении на диверсию и незаконном ношении взрывных устройств, передает ТАСС.

Прокурор ранее просила суд назначить ему 22 года заключения. Сам подсудимый попросил о снисхождении в связи с тем, что полностью признал вину и раскаялся.

Согласно приговору, первые три года наказания Мосиенко проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Суд также обязал его выплатить штраф в сумме 400 тыс. рублей.

Как сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Белгородской области, его сотрудники установили, что Мосиенко готовил подрыв на железнодорожных путях региона по заданию организации «Легион “Свобода России”»*, после чего планировал перейти на сторону Украины, предоставив ее военным свой автомобиль и камуфлированное обмундирование, а также 5 тыс. долларов и 175 тыс. рублей. На эти деньги наложены обеспечительные меры.

Сотрудники ФСБ задержали его во время установки взрывного устройства, которое тот ранее извлек из тайника под железнодорожным мостом. По данным следствия, фотографии места предполагаемого подрыва ему передал украинский куратор. Согласно тексту обвинения, озвученному на суде, Мосиенко приехал к опорам моста на такси, чтобы не вызывать подозрений, он был в оранжевом жилете железнодорожника. При нем была связка красных шаров и коробка конфет, где находились пакет с более чем 6 кг взрывчатого вещества С-4 производства НАТО, содержащего гексоген, и электродетонатор.

По версии следствия, Мосиенко, который с 2020 года жил в Анапе, проникся идеологией запрещенной организации в январе 2024 года. Связь с ее представителями он поддерживал вплоть до своего задержания в феврале того же года. Как отметило следствие, до переезда в Анапу Мосиенко продал квартиру в Подмосковье за 12,5 млн рублей и на год уезжал в США. На момент оглашения приговора бывший актер числился как лицо, не имеющее постоянного места жительства.

Виктор Мосиенко родился в сентябре 1961 года, окончил ГИТИС, играл в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. За период с середины 1980-х до начала 1990-х он снялся в нескольких фильмах, последней из его актерских работ значится эпизодическая роль в «Исповеди содержанки» 1992 года с Мариной Зудиной.

В апреле 2024 года сообщалось, что российские суды вынесли максимальное за последние 14 лет число приговоров по статьям о госизмене, шпионаже и разглашении государственной тайны. В конце января этого года замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов объяснил рост этого показателя запросом общества на «более активную работу ФСБ» в связи с ростом числа атак беспилотников.

* признана Верховным судом России террористической и запрещена