Прокурор просит 2-й Западный окружной военный суд лишить свободы на 22 года режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, который признал вину в госизмене, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также других преступлениях террористической направленности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам прокурора Натальи Макаровой, выступление Мосиенко является противоречивым. Гособвинитель также не поверила в его признательную позицию и «чистосердечное раскаяние» в действиях, связанных якобы с желанием помочь украинским детям.

«Прошу признать виновным Мосиенко Виктора Николаевича и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы, из которых первые 3 года отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 700 тысяч рублей и ограничением свободы на срок 1,5 года», — сказала она.

64-летнего Виктора Мосиенко обвиняют в государственной измене, участии в признанной в России террористической организации, диверсии и незаконном ношении взрывных устройств. По данным следствия и прокуратуры, бывший актер готовил диверсию на железной дороге в Белгородской области по заданию представителей организации «Легион «Свобода России»*. Затем Мосиенко намеревался перейти на сторону противника.

17 июня ФСБ сообщила о задержании в Крыму 22-летнего жителя Керчи по делу о госизмене. По версии ведомства, молодой человек передавал данные о российской армии украинским спецслужбам.

В апреле 2024 года стало известно, что российские суды вынесли максимальное за последние 14 лет количество приговоров по статьям о государственной измене, шпионаже и разглашении государственной тайны. В частности, по статье о государственной измене в 2023 году были признаны виновными 39 граждан России, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 16 человек.

В конце января замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов рассказал, что рост числа задержаний по статье «Госизмена» связан с запросом общества, обеспокоенного атаками БПЛА.

* организация запрещена в России