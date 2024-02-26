Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы российского актера Кирилла Канахина по делу о госизмене, а также участии в нападениях на Брянскую и Белгородскую области в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

Канахин признан виновным в государственной измене в виде перехода на сторону противника (ст. 275 УК). Согласно приговору, он должен отбывать наказание в колонии особого режима. Бывший актер объявлен в федеральный и международный розыск.

По версии обвинения, в августе 2022 года Канахин, находясь на Украине, вступил в «Русский добровольческий корпус»* (РДК*) и с января по март 2023 года принимал участие в боевых действиях против российских войск на херсонском направлении.

Прокуратура также утверждает, что Канахин в составе РДК* принимал участие в нападениях на приграничные села в Брянской и Белгородской областях 2 марта и 22 мая 2023 года.

По версии ведомства, Канахин участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, а также «с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств совершил террористический акт в отношении мирных жителей».

Как писал «Коммерсант», причастность актера к РДК* была установлена по фото и видео, которые публиковали участники организации. Канахин использовал позывной «Крест». Он внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Кириллу Канахину 41 год, он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, до 2017 года служил в московском Театре Луны. Снимался в сериалах «Простые истины», «Глухарь-3», «Участковый», «Клуб», фильме «Никто не знает про секс» и его продолжении и в других проектах.

Нападения на Брянскую и Белгородскую области

2 марта власти Брянской области сообщили о проникновении диверсионно-разведывательной группы со стороны Украины в села Любечане и Сушаны. Погибли два человека, один ребенок получил ранения.

Ответственность за произошедшее взял на себя «Русский добровольческий корпус»* — подразделение выходцев из России, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В РДК* при этом утверждали, что «не воюют с гражданскими». ФСБ сообщала, что диверсантов «выдавили» на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.

22 мая Грайворонский район Белгородской области подвергся массированному обстрелу, позже на территорию проникла диверсионно-разведывательная группа. Ответственность за рейд взяли на себя РДК* и «Легион “Свобода России”*. Минобороны России на следующий день сообщило, что более 70 диверсантов были убиты, а остальные «отброшены на территорию Украины».

В ноябре суд заочно приговорил к пожизненному заключению лидера РДК* Дениса Капустина. Он обвиняется в госизмене, попытке совершения теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, создании террористического сообщества, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Капустин объявлен в розыск, заочно арестован и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

* признан в России террористической организацией и запрещен