Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что фронт Вооруженных сил Украины посыпался как минимум на десяти участках.

«Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на десяти участках…», — сказал он.

По мнению командира «Ахмата», у президента Украины Владимира Зеленского «агония».

«Не так все радужно, как он хотел бы. И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений. Тем более преступлений, совершенных руководством западных стран», — сказал Алаудинов.

Генерал-майор снова заявил, что военная операция на Украине завершится уже в 2024 году.

Он также отметил, что украинские военнослужащие на Курском направлении находятся в замешательстве, «большая группа техники противника сбежала через границу».

«Противник ежедневно теряет действительно очень серьезные участки… Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу… утеряв часть своих танков, которые были на ходу сожжены», — сказал Алаудинов.

Также, по словам генерал-майора, российские военные уничтожили целый штаб батальона и его командира, противнику не удалось даже эвакуировать тела и раненых.

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. В Минобороны регулярно отчитываются о ходе «отражения попытки вторжения ВСУ» на территорию России; 10 сентября российские военные телеграм-каналы сообщили о начале контрнаступления в Курской области.

В конце сентября Алаудинов рассказал о спасении российских военных, которые больше месяца пробыли «под полным окружением» в Курской области. По его словам, сейчас эти военнослужащие находятся в госпиталях.