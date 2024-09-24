Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о спасении российских военных, которые больше месяца пробыли «под полным окружением» в Курской области. По его словам, сейчас эти военнослужащие находятся в госпиталях.

«Хочу сказать, что последние несколько дней у меня на участке шла работа, [информацию] о которой я не мог озвучить. Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца», — сказал Алаудинов в видеообращении.

Он добавил, что доступа к этим военным не было.

«Это очень важный логистический узел был, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», — рассказал командир «Ахмата».

По словам Алаудинова, большую часть бойцов вывезли в госпитали Москвы и других регионов страны.

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. В Минобороны регулярно отчитываются о ходе «отражения попытки вторжения ВСУ» на территорию России; 10 сентября российские военные телеграм-каналы сообщили о начале контрнаступления в Курской области.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что вторжение в Курскую область было предпринято в рамках так называемого «плана победы» Украины. По его словам, Украина не планирует захватывать российские земли, но «на данный момент эта территория нужна [украинской стороне]».

Президент России Владимир Путин говорил, что Украина пыталась отвлечь Россию от наступления на Донбассе, но у нее «ничего не получилось». В Кремле уверены, что контроль над всеми районами Курской области будет восстановлен, «в этом никаких сомнений нет».