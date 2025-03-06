Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов пригрозил Европе готовностью России при необходимости объявить всеобщую мобилизацию и «собрать армию» численностью в «пару миллионов» человек. Об этом он заявил на видео в своем телеграм-канале.

«Если надо, если честно, надо думать уже, если встанет такая ситуация, о всеобщей мобилизации — собрать примерно армию, пару миллионов, и поставить их всех в такую позу, из которой они никогда уже после этого не выйдут. Либо они заткнутся, либо они действительно потеряют даже то, что у них есть. И после того, как они захотят с нами схлестнуться, Европа и большая часть европейских государств перестанут существовать», — сказал командир «Ахмата».

«Россия — страна героев. Мы готовы есть траву, пить из лужи, но мы будем идти до конца. Что бы ни происходило, при любом раскладе, в этой войне Россия победит», — выразил уверенность Алаудинов.

По его мнению, в ближайшем будущем возможны два варианта событий: «либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся, перестанут блефовать и пойдут уже на любые условия, лишь бы с нами помириться». Как полагает Алаудинов, Европа уже сделала «все, что она могла», и у нее нет такого количества вооружений, чтобы сражаться с Россией. Он добавил, что «никогда в истории у них не получалось победить Россию на поле брани».

Как считает Алаудинов, НАТО неминуемо распадется, потому что США «уже не нужна» война с Россией, и поэтому они «спокойно выйдут» из этого блока и будут заниматься своей экономикой. «А без ВПК Америки Европа, извините меня, вообще ни о чем», — заключил он.

Алаудинов поделился рассуждениями о возможном военном столкновении России и Европы, комментируя решение президента Франции Эмманюэля Макрона нарастить военный бюджет страны и начать дискуссию об использовании ее ядерного арсенала для защиты всего Евросоюза. В ходе своего обращения к нации французский лидер заявил, что Россия «стала угрозой для Франции и Европы», и высказался против «слишком хрупкого прекращения огня» на Украине.

В феврале член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил RTVI, что Европа готовится к войне с Россией, чувствуя, что Москва «может не выдержать, в конце концов». При этом необходимости в проведении мобилизации в связи с этим, по его мнению, нет, поскольку российская армия пополняется контрактниками на добровольной основе. Россия в свою очередь должна «сделать все, чтобы Вооруженные силы восстановились до такого уровня, когда будут способны отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО, на любом стратегическом направлении и в любой обстановке», подчеркнул Соболев.