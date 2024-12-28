Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение под казахстанским Актау, подвергся внешнему воздействию в небе над Россией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Пассажирский самолет подвергся внешнему физическому и техническому вмешательству, находясь в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в город Актау. Борт смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов», — сказал Алиев, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам главы Азербайджана, факт внешнего воздействия на судно подтверждают:

— многочисленные пробоины в фюзеляже самолета,

— ранения пассажиров и членов экипажа, которые они получили от инородных частиц, попавших внутрь самолета еще в воздухе.

Алиев отметил, что для расследования ЧП по инициативе Баку была сформирована международная группа экспертов. Главы двух стран заверили, что расследование будет проходить прозрачно — общественность будут информировать о его ходе.

Пресс-служба Кремля сообщала, что разговор состоялся по инициативе Путина, который в ходе беседы «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

По сообщению Кремля, в разговоре было отмечено, что воздушное судно «неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный». В это время российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Пассажирский лайнер Embraer 190 азербайджанской государственной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполняя рейс J28243 из Баку в Грозный, ушел на запасной аэродром — в казахстанский Актау, но при посадке резко снизился и ударился о землю. В результате воздушное судно развалилось на две части, и передняя взорвалась и загорелась.

На борту находилось 62 пассажира и пятеро членов экипажа — 42 гражданина Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое граждан Киргизии. Погибли 38 человек, включая одного ребенка. Выжили 29 человек, в том числе два члена экипажа. Выжившие находились в хвостовой части самолета, среди них девять россиян.

Следственный комитет России после крушения пассажирского самолета в Казахстане возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). В Азербайджане и Казахстане также возбудили уголовные дела.