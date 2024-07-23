У потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис есть шансы на победу над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, если она выберет в вице-президенты узнаваемого человека. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

По его мнению, шансы Трампа на успех не очевидны, а шансы Харрис не провальны. Ее результат зависит от того, кого она выберет кандидатом в вице-президенты, считает Ярыгин.

Если это будет бывшая первая леди Мишель Обама, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер или другой кандидат, узнаваемый на федеральном уровне, то они могут составить конкуренцию Трампу и его кандидату в вице-президенты Джей Ди Вэнсу.

«Но не потому что Харрис успешная, а потому что и Трамп, и Вэнс, и Харрис ― все вместе они обладают очень высоким уровнем недоверия», ― объяснил Ярыгин.

Он считает, что в одиночку Харрис «не обладает такой силой», чтобы победить Трампа, поэтому нужно дождаться, кого она объявит своим напарником.

Президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. Это произошло через три недели после провальных дебатов с Трампом, по итогам которых возникли сомнения в способности Байдена продолжать борьбу за переизбрание. Байден предложил выдвинуть кандидатом от Демпартии действующего вице-президента Камалу Харрис.

Партия выберет кандидата в результате онлайн-голосования до 7 августа. По данным СМИ, Харрис получила достаточную поддержку среди делегатов, которые будут голосовать за выдвижение кандидата в президенты от Демпартии. Трамп, комментируя выход Байдена из гонки, заявил, что победить Харрис «будет намного легче».