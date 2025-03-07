Американская компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщило издание «Мілітарний» со ссылкой на пользователей коммерческого сервиса.

По словам пользователей, компания объяснила свое решение «административным запросом». Вместе с тем издание связывает ограничение доступа с запретом правительства США на предоставление Украине разведданных, о котором СМИ писали 5 марта.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард объясняла, что Дональд Трамп решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи Украине, чтобы дать Владимиру Зеленскому понять, что «не надо воспринимать поддержку американских граждан как нечто должное». На этом фоне министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости заявил, что французские разведданные не восполнят информацию, которую Вашингтон передавал Киеву.

По данным «Мілітарний», компания Maxar не единственная, кто принял такое решение. Издание утверждает, что администрация Трампа через Госдеп запретила частным американским компаниям снабжать украинскую сторону спутниковыми данными. Причем ограничение касается как правительства, так и частных пользователей.

О закрытии доступа к американской спутниковой разведке также подтвердили в украинском киберсообществе «Киберборошно». «США закрыли и спутниковую разведку, не только по России, а в целом», — говорится в телеграм-канале организации.

В «Киберборошно» не указали, о каких сервисах идет речь. Однако киберсообщество уточнило, что доступ закрыли к бесплатным снимкам, которыми «пользовались на всех уровнях».

«Это помогало, как отслеживать накопление врага на тактическом уровне, так и активность на объектах оперативного и стратегического уровня. Надеемся министерство обороны работает с европейскими партнерами над этим вопросом», — заявили в «Киберборошно».

В организации добавили, что частные компании по-прежнему могут купить уже заказанные снимки через провайдера.

«Мілітарний» называет Maxar Technologies «едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей о передвижении российских войск, а также результатах поражения важных объектов», в том числе на территории России. Также спутниковые снимки Maxar неоднократно использовали мировые СМИ для иллюстрации и анализа хода боевых действий.