Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке обмена данных разведки и поставок военной помощи Украине, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский воспринимал американскую поддержку как «должное», заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать [поддержку] американских граждан как нечто должное», — сказала она.

3 марта в Белом доме заявили о временной приостановке американской военной помощи Украине до того момента, пока не удостоверятся в желании Киева сотрудничать в заключении мирного соглашения. Представители Вашингтона не уточнили как долго продлится эта пауза.

Как утверждает Bloomberg, американцы заблокировали не только запланированные поставки, но и те, что уже были в пути — в частности, в Польше.

Этому решению предшествовала скандальная встреча президентов Украины и США в Овальном кабинете Белого дома перед журналистами. После пресс-конференции представители Киева и американской администрации должны были подписать соглашение о доступе США к украинским редкоземельным металлам.

Во время встречи между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел словесный конфликт. Вэнс и Трамп обвинили украинского лидера в неуважении к Вашингтону и неблагодарности. Трамп заявил, что Зеленский «играет миллионами жизней» и может «доиграться до третьей мировой войны». Команда Трампа призвала делегацию из Украины покинуть Белый дом.

Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители американской администрации заявили, что Зеленский должен извиниться. Трамп после перепалки сделал вывод, что Зеленский «не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка».

Вечером 4 марта Зеленский прокомментировал свою перепалку с Трампом. Он заявил, что сожалеет о конфликте с американским лидером, однако извинений, на которых настаивает Вашингтон, так и не принес.

5 марта президент США в обращении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса сообщил, что получил письмо от украинского лидера с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров.