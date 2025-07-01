Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», предстанет перед судом за еще одно убийство, по которому завершилось расследование. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Иркутской области. В апреле Попкова вывозили из колонии на место преступления для следственных действий, он признал вину и дал показания.

Речь идет об убийстве женщины в ангарском парке за ДК «Современник» в мае 2011 года. По версии следствия, Попков встретил там прохожую, которую лично не знал. В ходе короткой беседы между ними возникла ссора, маньяк нанес женщине несколько ударов топором, после чего облил тело погибшей горючей жидкостью, поджег и скрылся. Региональный СК опубликовал фото со следственного эксперимента, на котором Попков показывает на манекене, как сзади ударил жертву топором по голове.

В апреле Попкову предъявили обвинение по этому делу. Тогда СК называл статью об убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК), что грозит наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы. В нынешнем релизе иркутского управления ведомства сказано, что он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК, которая предусматривает до 15 лет заключения.

«На основании собранных доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе.

Приговор по новому делу не повлияет на ситуацию «ангарского маньяка», так как он уже приговорен к двум пожизненным срокам (в 2015 и 2018 годах) в общей сложности за 83 убийства. С 2023 года Попков начал признаваться в новых убийствах и поэтому часто бывает «в разъездах» в ходе следственных действий, отмечает канал 112. Тогда он получил еще 10 лет колонии за убийство трех женщин в 1997, 1998 и 2003 годах, а также заявил о желании попасть в армию. Иркутская прокуратура сообщала, что после нового приговора его этапировали в одну из колоний в Мордовии.

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева говорила RTVI, что считает «очень опасной практикой» массовое раскрытие давних преступлений по признаниям пожизненно осужденных.

«Им терять нечего, и они, поверьте, готовы дать любые показания, чтобы какие-то поблажки были, чтобы прокатиться, может быть, в Москву — для них это целое приключение. Вот сидит он где-нибудь в Харпе, где вечная мерзлота, он ничего не видит. А тут поездка в Москву, где он уже будет находиться в Бутырке. У нас все пожизненники во время этапов именно там располагаются. В общем, какая-то смена деятельности. На суд его вывезут», — рассуждала правозащитница.

Попкова задержали в июне 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем. Считается, что убийства он совершал с 1992 года, при этом до 1998-го был действующим сотрудником милиции. Тела женщин с признаками насильственной смерти находили в разных районах Иркутской области, в основном в лесах, а также на кладбище и обочинах дорог.