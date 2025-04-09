Следственный комитет (СК) России предъявил Михаилу Попкову, известному как «ангарский маньяк», новое обвинение в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК). Накануне заключенный признал свою вину и дал показания. Его этапировали в Иркутскую область для следственных действий. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Вменяемая Попкову статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного, но на его ситуации это не скажется, так как ранее он уже был приговорен к двум пожизненным срокам и 10 годам колонии дополнительно.

Накануне, 8 апреля, ведомство сообщало, что Попков сознался в убийстве, предварительное следствие по которому в 2011 году было приостановлено из-за невозможности установить личность подозреваемого.

В СКР уточнили, что в новом деле речь идет об убийстве, совершенном в мае 2011 года в парке за домом культуры «Современник» в Ангарске Иркутской области. По данным следствия, между Попковым и незнакомой женщиной на улице состоялась непродолжительная беседа, вылившаяся в конфликт.

«Попков несколько раз ударил потерпевшую имевшимся при нем топором, а после того, как женщина потеряла сознание, облил ее тело горючей жидкостью и поджег. От полученных травм женщина скончалась на месте, а злоумышленник скрылся», — сообщили в СК.

Сейчас продолжается сбор доказательств, на основании которых уголовное дело будет передано в суд. Кроме того, следователи и криминалисты продолжают выявлять новые преступные эпизоды деятельности Попкова, добавили в ведомстве. «Был изучен значительный объем материалов уголовных дел, совершенных в прошлые годы, где выявлен схожий способ совершения преступлений», — рассказали в СК.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявляла RTVI, что считает опасной практикой массовое раскрытие давних преступлений по признаниям пожизненно осужденных.

«Им терять нечего, и они, поверьте, готовы дать любые показания, чтобы какие-то поблажки были, чтобы прокатиться, может быть, в Москву — для них это целое приключение. Вот сидит он где-нибудь в Харпе, где вечная мерзлота, он ничего не видит. А тут поездка в Москву, где он уже будет находиться в Бутырке. У нас все пожизненники во время этапов именно там располагаются. В общем, какая-то смена деятельности», — пояснила правозащитница.

Михаил Попков до 1998 года работал в милиции, был младшим лейтенантом и пользовался служебным положением, формой и автомобилем, чтобы вызывать доверие у жертв. По мотивам его истории снят сериал «Хороший человек» с Никитой Ефремовым в главной роли. В 2015 и 2018 годах Попкова приговорили к двум пожизненным срокам в общей сложности за 83 убийства.

В 2023 году иркутский суд признал его виновным в убийстве еще трех женщин в 1997-2003 годах и приговорил еще к 10 годам лишения свободы. Попков просил разрешить ему заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но получил отказ.