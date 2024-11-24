Не менее шести бойцов ЧВК «Вагнер» погибли в Мали в результате нападения группировки Jamaa Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)*, связанной с «Аль-Каидой»*. Об этом пишет AP со ссылкой на заявление террористов.

Радикалы заявили, что 21 ноября они устроили засаду на колонну наемников, убили их и сожгли машины.

Информацию о нападении подтвердил на условиях анонимности сотрудник службы безопасности Мали. По его словам, в регионе действительно произошло нападение на россиян, когда те «охраняли контрольно-пропускной пункт в центре страны».

Ранее о том, что «вагнеровцы» попали в засаду в Мали, писало Reuters. В статье говорилось о гибели семи человек. Агентство писало, что за атакой стоят боевики JNIM*.

AP отмечает, что ЧВК «Вагнер» находится в Мали с 2021 года, где фактически заменяет французских военных и международных миротворцев и помогает местным властям бороться с террористами.

В статье утверждается, что «вагнеровцы» действуют в Сахеле (тропический регион Африки к югу от Сахары), где предоставляют услуги по обеспечению безопасности. Официально эта информация не подтверждалась.

«Инцидент произошел через несколько месяцев после <…> нападения на группу, когда около 50 бойцов ЧВК “Вагнер” были убиты в результате засады “Аль-Каиды”* около границы с Алжиром», — уточняет AP.

В июле в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» пять дней вели «ожесточенные» бои с исламистами в окрестностях города Тин-Зауатин на границе Алжира и Мали и понесли потери. В числе погибших оказался командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко с позывным «Пруд».

В декабре 2023 года, спустя несколько месяцев после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, стало известно, что Россия создает Африканский корпус, который будет подчиняться министерству обороны и заменит структуры ЧВК на континенте. При этом сам корпус формируется на основе подразделений «Вагнера».

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский (позывной Салем), которого президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в сентябре назначил своим советником по безопасности, рассказал RTVI, что часть бойцов организации действительно перешла в Минобороны России. Но «основные люди, которые находились в компании, те продолжают здесь, именно на направлении продолжают работать», сказал он.

Как сообщает издание «Африканская инициатива», в ноябре боевики JNIM* убили трех военных на дороге между Сикасо и Денсилу, и еще двоих застрелили при нападении на пост ВС Мали в Аусса-Фуллан (регион Гао). Несколько дней назад малийские военные начали наносить авиаудары по боевикам в регионе Монти, где они совершили несколько набегов на деревни.

* Признана террористической организацией и запрещена в РФ