Режиссеру Евгении Беркович, арестованной по делу об оправдании терроризма, разрешили приехать на похороны бабушки — писательницы Нины Картели, которая скончалась 20 ноября на 90-м году жизни. Об этом в субботу, 25 ноября, пишет РБК со ссылкой на адвоката Беркович Ксению Карпинскую.

«[Беркович] привезли в крематорий, провели в зал прощания, куда пустили только близких родственников, обняться с мамой [Еленой Эфос] не дали. До последнего момента было неизвестно, привезут или нет», — сообщила защитница.

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский рассказал на своей странице в фейсбуке (принадлежит Meta**), что «остальных пустили в зал после того, как Женю [Беркович] увезли [в СИЗО]». По его словам, режиссер смогла обняться с мамой.

Как рассказала сама Елена Эфос в разговоре с «Север. Реалии»*, ее дочь везли на похороны 14 часов в автозаке.

«Она мне сказала, что совершенно измучена, но что уже прооралась и теперь спокойна, «мне сказали — держать себя в руках, и я держу». Дали ей со мной пообщаться, поговорить. А потом уже общее прощание было», — рассказала мать Беркович.

Комментируя приезд арестованного режиссера на похороны бабушки, журналистка Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале: «Слава Богу! Хотя бы так».

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* поблагодарил тех, кто подписал петицию в поддержку Беркович.

«Я хочу сказать спасибо тем людям, которые поверили в себя, и поверили в то, что не напрасно подписывать такие петиции. <…> Подписали люди и те, кто в Москве, и те, кто уехали из России. Подписал и Женя Миронов и Чулпан Хаматова, один в Москве, а другая в Риге. Хочу отметить, что это сработало. Именно это, как я думаю, произвело впечатление на того, кто принял решение», — заявил журналист в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».

Венедиктов* добавил, что дело Евгении Беркович — «чума», и ее необходимо «немедленно освободить».

В ноябре более 20 общественных и культурных деятелей подписали открытое письмо в адрес уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой с просьбой освободить Беркович из СИЗО «хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку». В их числе телеведущий Иван Ургант, журналистка Екатерина Гордеева*, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов*, актеры Вениамин Смехов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Данила Козловский, актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Юлия Пересильд, режиссеры Александр Сокуров, Дмитрий Крымов, писательницы Гузель Яхина и Людмила Улицкая.

Дело Евгении Беркович

Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук проходят фигурантами по уголовному делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист ясный сокол». Постановка повествует о женщинах, которые вышли замуж за исламских боевиков и решили уехать в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотых маски».

Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО с мая 2023 года. Позже суд несколько раз продлевал их арест. В июле по уголовному делу была назначена новая экспертиза. Как сообщал адвокат Сергей Бадамшин, Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте назвал ненаучной «деструктологическую» судебную экспертизу, которая легла в основу дела. В РФЦСЭ отметили, что такого вида экспертизы не существует.

По статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) Беркович и Петрийчук грозит лишение свободы на срок до семи лет.

*внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов

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