Сторонники движения MAGA (Make America Great Again) выразили обеспокоенность ударами украинских беспилотников по российским военным аэродромам 1 июня и предупредили о риске опасной эскалации конфликта Москвы и Киева, сообщает Axios. Президент США Дональд Трамп публично не комментировал атаку ВСУ.

Как пишет Axios, представители MAGA увидели в недавней атаке украинских дронов контрпродуктивную меру для процесса мирного урегулирования, а также выразили опасение, что подобная эскалация может еще сильнее втянуть США в конфликт.

Некоторые представители MAGA и вовсе были разгневаны тем, что Украина не проинформировала Белый дом о так называемой операции «Паутина». Сторонник Трампа Джек Пособик задался вопросом, могла ли администрация Джо Байдена быть вовлечена в эту операцию, так как, согласно заявлениям украинских официальных лиц, ее планирование началось полтора года назад.

MAGA-активист Чарли Кирк выразил надежду на то, что США не имеют никакого отношения к атаке дронов на российские авиабазы. По утверждению американского блогера Рогана О’Хэндли, операция была проведена Украиной «намеренно, чтобы втянуть Америку в третью мировую войну».

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэн Колдуэлл предупредил, что атака беспилотников «повышает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО».

«США должны не только дистанцироваться от этой атаки, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно способствовать атакам на российские стратегические ядерные силы», — считает Колдуэлл.

По мнению Axios, обеспокоенность сторонников MAGA «подчеркивает глубокий скептицизм движения по отношению к поддерживаемому Западом правительству в Киеве».

Большая часть окружения Трампа считает врагом Киев, а не Москву, пишет портал. Как говорится в статье, в MAGA называют украинского президента Владимира Зеленского «марионеткой глобалистов», а Украину — «захолустьем коррупции», а также враждебно относятся к любым украинским военным операциям против российских войск.

Высокопоставленные чиновники из администрации Трампа, включая самого президента США, неоднократно предупреждали, что Вашингтон может выйти из урегулирования конфликта, если в мирных переговорах не будет прогресса.

«Трамп сталкивается с давлением с нескольких сторон: это и сенаторы-республиканцы, которые хотят ужесточить санкции против России, и взволнованная база MAGA, которая видит в Украине врага», — резюмирует Axios.

Ранее The Wall Street Journal предположила, что Россия и Украина настроены на эскалацию боевых действий. Это, в свою очередь, снижает перспективы достижения мирного соглашения при посредничестве Трампа. По мнению издания, атака украинских беспилотников на российские аэродромы означает, что военный конфликт вступает в опасную фазу.