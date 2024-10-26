Израиль 25 октября через третьи страны предупредил Иран о готовящейся атаке, призвав не отвечать на нее, сообщил портал Axios со ссылкой на три осведомленных источника. По их словам, Израиль таким образом попытался предотвратить более широкую эскалацию.

«Израильтяне заблаговременно дали понять иранцам, что они собираются атаковать, а что — нет», — сказал один из собеседников Axios.

По словам двух других источников, Израиль предупредил, что предпримет более серьезную атаку, если Иран решит ответить. Один из собеседников портала уточнил, что информация была передана Тегерану в том числе через главу МИД Нидерландов Каспара Вельдкампа.

Тот за несколько часов до атаки Израиля сообщил в соцсети X, что говорил со своим иранским коллегой «о войне и обострении напряженности в регионе» и в ходе разговора «призвал к сдержанности». «Все стороны должны работать над предотвращением дальнейшей эскалации», — написал Вельдкамп.

В США предполагают, что Тегеран может ответить Израилю в ближайшие дни, но «ограниченным образом», что позволит остановить обмен ударами, пишет Axios.

При этом эмиратский телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на неназванные источники, что Иран якобы через третью страну уведомил Израиль, что не будет реагировать на атаку. Однако иранский МИД заявил, что основываясь на Уставе ООН, Иран считает себя обязанным ответить на удар Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по военным объектам Ирана в ночь на субботу, 26 октября. В Иране заявили, что ударам подверглись объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам, нанесен «ограниченный ущерб», точные масштабы которого выясняются. Погибли двое иранских военнослужащих, пишет Tasnim.

Удары Израиля стали ответом на массированную иранскую атаку 1 октября. Тогда Тегеран назвал свои действия реакцией на убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.