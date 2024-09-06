После замедления YouTube в России просмотры у блогеров-миллиоников снизились на 12-78%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании JagaJam. Блогер Саша Сулим подтвердила RTVI, что ее канал стали смотреть меньше, но она не склонна объяснять это только замедлением сервиса. Автор канала BadComedian Евгений Баженов рассказал RTVI, что у некоторых блогеров просмотры, наоборот, выросли.

За август, по данным JagaJam, просмотры роликов популярного у детей и подростков блогера Влада Бумаги (канал «А4») упали на 78%, у Димы Масленникова — на 33%, у Хабиба Шарипова («Хабиб») — на 24,6%, у Валентина Петухова (Wylsacom) — на 12%. Сам Wylsacom объясняет снижение в том числе сезонным фактором.

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* сообщил RTVI, что просмотры на канале его проекта «Живой Гвоздь» снизились примерно на 20%.

Журналистка Саша Сулим, которая выкладывает ролики о серийных убийцах и громких уголовных делах, сообщила, что ее канал сейчас проходит определенную трансформацию, и этим может отчасти объясняться ухудшение статистики просмотров.

«Снижение произошло в июле, но могут быть разные причины. Может быть, не тот контент, который моя аудитория ждет от меня. <…> Я не могу сказать, что именно с августа у меня как-то драматично что-то изменилось», — поделилась она.

BadComedian сообщил, что после начала замедления YouTube не выгрузил ни одного ролика, но знает, что у других блогеров ситуация складывается по-разному.

«У нескольких человек снизились просмотры где-то на 20-30%, но при этом у нескольких человек они возросли. Судя по всему, “отрезает” [аудиторию] определенными сегментами. У кого-то из авторов в аудитории много людей, которые пользуются хорошими сервисами для того, чтобы не нарушать закон Российской Федерации и потреблять удобный контент, — в этом случае они не потеряли, а получили даже прирост. А какие-то авторы потеряли, потому что у них аудитория не приучена к установке средств для качественного просмотра YouTube, и поэтому, видимо, они забили», — предположил Баженов.

Он выразил сомнение в том, что из-за потери части аудитории блогеры будут переходить на другие платформы.

«Потому что у России, да и у любой другой страны нет внятной альтернативы YouTube. Можно привести в пример Китай, но я предлагаю вам ознакомиться с их альтернативой — не то чтобы она столько же просмотров собирает», — пояснил BadComedian.

Единственным «адекватным подходом» к созданию российской альтернативы YouTube Баженов считает вариант, при котором видеосервисы будут финансово вкладываться в авторов, чтобы их привлечь. Но даже при таком сценарии речь будет идти о «локальном комьюнити», констатировал блогер.

«Как в свое время была Caramba [интернет-телеканал CarambaTV.ru] какая-нибудь, «“Спасибо”, Ева!» на государственные деньги — это локальные комьюнити, которые создают авторов, и авторы “варятся”. После YouTube это шаг назад. Но это единственная, как я вижу, перспектива, которая может быть», — сказал Баженов.

По его мнению, это «не очень приятная» перспектива. Поэтому зрители, считает блогер, через какое-то время просто вернутся в YouTube, научившись справляться с его замедлением, но не нарушая при этом российских законов.

Скорость работы видеохостинга YouTube в России стала снижаться в конце июля. Роскомнадзор (РКН) объяснил это в том числе реакцией на «неуважение» к России. Некоторые провайдеры вскоре начали использовать в своих сетях спецсредства для ускорения просмотра роликов, но РКН пригрозил наказывать за такие действия аннулированием лицензии.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов