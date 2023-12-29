Первый вице-президент российской пивоваренной компании «Балтика» Александр Дедегкаев обратился в Кремль с просьбой о защите ее брендов в дружественных странах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, адресованное главе администрации президента России Антону Вайно. В самой компании подтвердили подлинность документа.

По данным газеты, речь идет о том, чтобы Роспатент предложил своим коллегам из стран ближего зарубежья приостановить регистрацию лицензий на использование российских брендов датского холдинга Carlsberg, включая «Балтику». В письме перечислены такие страны как Туркменистан, Монголия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Просьба Дедегкаева связана с тем, что 19 июля 2023 года представители «Балтики» без участия назначенного двумя днями ранее президента компании Теймураза Боллоева выполнили поручение Carlsberg — передали права на товарный знак «Балтика» фирмам, аффилированным с датским пивоваренным холдингом.

«Балтика» является одним из самых известных за границей российских брендов, продукция под ним экспортируется с 2000-х годов.

По словам Дедегкаева, соглашения о передаче прав подписывало лицо, чьи полномочия в «Балтике» были прекращены 17 июля. Имя подписанта не названо, однако «Ведомости» в этой связи напомнили, что в ноябре были арестованы экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский, которых как раз подозревают в уступке прав на бренды «Балтики» зарубежным структурам.

Подписанные 19 июля соглашения, как говорится в письме Дедегкаева, рассчитаны на 20 лет и предусматривают возможность автоматического продления на такой же срок. Весь этот период российская пивоваренная компания не вправе распоряжаться собственными брендами за границей. Топ-менеджер «Балтики» называет ее бренд «наиболее ценным активом в портфеле группы».

Структуры Carlsberg начали регистрацию полученных лицензий на бренды в некоторых странах, а в Беларуси эта процедура уже завершена. Соответственно, Дедегкаев в своем обращении к Вайно надеется приостановить процесс.

Между тем обращение в иностранные патентные ведомства, на которое рассчитывает первый вице-президент «Балтики», не входит в полномочия Роспатента, отметил руководитель практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Эльдар Гулиев.

С другой стороны, заявил «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров, если российская сторона представит документы об официальной смене руководства «Балтики», зарубежные патентные органы могут пойти навстречу, поскольку передача прав на патенты была оформлена без ведома действующего руководителя компании.

Что стало с российскими активами Carlsberg

«Балтика» — вторая по величине пивоваренная компания в России, ей принадлежат восемь заводов на территории страны. Ее владелец — датская Carlsberg Group — в марте 2022 объявила о планах уйти из России. В июне 2023 года компания сообщила, что подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, но не называла ни покупателя, ни цену.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев «Балтики» во временное управление Росимущества. В самом Carlsberg действия российских властей назвали «кражей» и «захватом» бизнеса. С таким заявлением выступил генеральный директор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен. В ноябре стало известно, что датский концерн собирается подать на Россию в международный суд, обвиняя ее в «незаконной экспроприации» своих инвестиций в «Балтику» на общую сумму около $1 млрд.

В начале декабря «Ведомости» сообщили, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев направил главе Росимущества Вадиму Яковенко письмо с предложением национализировать компанию. Источник, близкий к пивоваренной компании, подтвердил, что разговоры о национализации «Балтики» действительно ведутся. Однако глава Минфина России Антон Силуанов заверил, что власти страны не планируют принимать такие меры.