Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Николаевский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Верхних Становцах Чернивицкой области. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

В СПЖ утверждают, что захват Николаевского храма был организован при помощи полиции. Сначала силовики «позволили рейдам ПЦУ сломать забор и захватить помещение храма», а после — «сделали живой коридор, чтобы запустить неизвестных общине УПЦ людей внутрь».

СПЖ публикует видео, на котором группа мужчин ломает забор храма и входит на его территорию. Женщина за кадром задается вопросами: «Куда вы идете? Полиция, почему вы смотрите на это просто? <…> Полиция смотрит просто как захватывают наш храм. Как так можно?». СПЖ также утверждает, что «радикалы <…> ломают двери, прихожан избивают».

Как отмечает СПЖ, община до последнего отстаивала свой храм и сумела отбить его после ночного побега ПЦУ, но в итоге его потеряла.

«То, что произошло в Верхних Становцах — безусловно очень горько и трагично. <…> На этот раз бандиты в рясах захватили храм днем, при помощи полиции, которая оттеснила прихожан и сделала рейдерам живой коридор. <…> Все, над кем сегодня издевается единая стая грищуков, чиновников и полициантов, этого быстро не забудут», — пишет СПЖ.

10 апреля община УПЦ в Верхних Становцах обратилась за защитой в ООН после нападения со стороны представителей. Они утверждали, что в ночь на 9 апреля неизвестные люди в балаклавах, вооруженные дубинками и газовыми баллончиками, напали на Николаевский храм и верующих.

«[Они] избили местных прихожан, женщин и пожилых людей. А затем, сломав замок в церкви, совершили надругательство над храмом», — рассказывали в общине.

Сторонники УПЦ просили защитить их права на вероисповедание и обеспечить защиту имущества и человеческой жизни.

В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект «о невозможности деятельности» религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации».

После этого на Украине была создана специальная рабочая группа для проверки объектов УПЦ МП и поиски нарушений в их деятельности, а вскоре Зеленский приостановил гражданство 13 священников церкви.