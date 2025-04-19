Администрация США запустила на сайте Белого дома страницу об «истинном происхождении» коронавируса SARS-CoV-2. В представленных материалах отстаивается теория об искусственном происхождении вируса, а причиной пандемии называется утечка из лаборатории в китайском Ухане.

Страница под названием «Утечка лабораторных данных: истинное происхождение Covid-19» заменила собой федеральные ресурсы Covid.gov и COVIDTests.gov, которые информировали о бесплатных тестах, вакцинах и лечении коронавирусной инфекции.

На новом сайте цитируются данные из прошлогоднего отчета специального подкомитета по пандемии коронавируса, возглавляемого конгрессменами-республиканцами.

«Наиболее вероятной причиной распространения COVID-19 является инцидент, связанный с лабораторными исследованиями», — говорится на странице.

В пользу этой теории приводятся такие аргументы:

вирус обладает биологическими характеристиками, не встречающимися в природе;

все случаи заражения COVID-19 происходили от однократного контакта, тогда как во время предыдущих пандемий источников было несколько;

в Ухане находится «ведущая» китайская лаборатория по изучению атипичной пневмонии, которая в прошлом проводила исследования при недостаточном уровне биобезопасности;

у исследователей Уханьского института вирусологии (WIV) похожие на ковид симптомы появились осенью 2019 года — «за несколько месяцев» до того, как вирус был обнаружен на продуктовом рынке;

если бы существовали доказательства естественного происхождения вируса, они бы уже появились, «но этого не произошло».

Такие же доводы приводились в отчете подкомитета по коронавирусу. Также повторяется тезис о том, что Энтони Фаучи — главный медицинский советник бывшего президента США Джо Байдена — «продвигал предпочтительную версию о том, что COVID-19 возник естественным путем».

На странице о происхождении ковида критикуются действия бывшей администрации США, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Также подвергается сомнению эффективность таких мер против распространения инфекции, как социальная дистанция, ношение масок и карантин.

Белый дом назвал «полным провалом» реакцию ВОЗ на пандемию, обвинив организацию в том, что она «поддалась давлению Коммунистической партии Китая и поставила политические интересы Китая выше своих международных обязательств».

Рекомендация о социальной дистанции в полтора метра, приведшая к закрытию школ и предприятий малого бизнеса по всем США, «была произвольной и не имела научных оснований», говорится в материалах Белого дома.

«Не было никаких убедительных доказательств того, что маски эффективно защищают американцев от COVID-19. <…> Длительные локдауны нанесли неизмеримый ущерб не только американской экономике, но и психическому и физическому здоровью американцев, особенно негативно сказавшись на молодых гражданах», — говорится на сайте.

По мнению действующих властей США, «самым вопиющим» было то, что федеральное правительство «демонизировало альтернативные методы» лечения ковида и отвергало версию утечки вируса из лаборатории.

«Когда эти усилия не увенчались успехом, администрация Байдена прибегла к прямой цензуре — принуждению и сговору с крупнейшими мировыми соцсетями, чтобы заблокировать любое инакомыслие, связанное с COVID-19», — говорится на сайте Белого дома.

В январе 2025 года новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что разведка считает вероятным лабораторное происхождение коронавируса. В то же время «остаются правдоподобными» теории естественного происхождения пандемии COVID-19, добавили в ЦРУ. До этого спецслужба ссылалась на нехватку информации, позволяющей определить, какая теория происхождения более вероятна.

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), обвинил агентство по международному развитию (USAID) в финансировании исследований коронавируса, «которые убили миллионы людей».