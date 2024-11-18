Глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась в поддержку решения США позволить Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. По словам министра, такой шаг соответствует международному праву.

В интервью радиостанции rbb24 Бербок заявила, что ее партия «Зеленые» видит ситуацию так же, как «восточноевропейские партнеры, такие как британцы, французы, а также американцы». Министр считает, что речь идет о том, чтобы «не ждать, пока ракета перелетит границу».

«И теперь речь идет о том, чтобы иметь возможность разрушать военные пусковые установки. И это в рамках международного права, права на самооборону», — утверждает Бербок.

Она добавила, что если бы на Германию «падали ракеты, дроны, бомбы, если бы детские больницы и энергоснабжение подвергались ударам», то немцы «тоже защищались бы».

Представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер 18 ноября сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «был проинформирован» о решении президента США Джо Байдена «поддержать» Киев ракетами ATACMS. По словам Бюхнера, это не повлияло на решение Шольца не поставлять Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

О том, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России ракетами ATACMS, сообщила 17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным агентства Reuters, Украина планирует применить дальнобойное оружие уже «в ближайшие дни».

Белый дом и Госдепартамент США официально не комментировали эти данные. В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа на фоне последних сообщений СМИ заявили, что только будущий глава государства сможет добиться урегулирования военного конфликта России и Украины.

В Кремле считают, что решение США, если оно действительно было принято, означает «качественно новый виток напряженности». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги с тем, чтобы «продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать нагнетание напряженности вокруг этого конфликта».